O tetracampeão da Fórmula 1 Max Verstappen confirmou que Zak Brown, CEO da McLaren, esteve em contato com seus empresários para tentar contratá-lo para equipe papaia, mas que, ao saber do valor requisitado, desistiu de uma possível negociação.

Os rumores de que Verstappen foi procurado por Brown e pela escuderia britânica foram revelados pelo jornal De Telegraaf nesta semana. A publicação holandesa afirmou que o CEO sondou Verstappen para uma possível contratação antes de renovar o contrato do piloto australiano Oscar Piastri.

Agora foi a vez do piloto taurino confirmar tal procura, afirmando que Brown entrou em contato com sua equipe de agenciamento, não com ele próprio.

“Ele não ligou para mim, ligou para meu empresário", disse Verstappen ao canal holandês Viaplay. "Mas acho que isso foi resolvido e encerrado bem rápido".

No entanto, o valor foi um dos fatores para o rápido fim das conversas: "Mas quando soube quanto tinha de pagar, desistiu imediatamente. Mas não estou preocupado com especulações. Estou entrando na minha 11ª temporada de F1, então não vou desperdiçar minha energia com isso”.

“Estou feliz aqui com a Red Bull e estou fazendo meu melhor. Claro que queremos ir um pouco mais rápido, mas todo mundo quer isso”, conclui.

