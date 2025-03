O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, brincou sobre o que pode ser um dos fatores que pode ter facilitado a adaptação de Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, na Scuderia.

O britânico se junta à equipe de Maranello depois de 12 anos na Mercedes e, com a mudança de equipe, vem uma mudança no trem de força, no idioma e nos processos. Uma diferença, no entanto, é a mudança do inglês para a culinária italiana - que Vasseur resumiu em tom de brincadeira.

Falando à mídia, incluindo o Motorsport.com, Vasseur riu das perguntas sobre a adaptação de Lewis Hamilton à equipe, principalmente sobre os pratos típicos do país mediterrâneo e descartou a ideia de que o piloto britânico teria dificuldades com a comida italiana.

"Não sei se é dramático se adaptar à comida italiana quando se é do Reino Unido", ele riu, tirando sarro da comida do país natal de Lewis.

O piloto de 40 anos comparou sua primeira corrida com a Ferrari, o GP da Austrália, à sua estreia na F1 com a McLaren em 2007: "Tenho muita, muita sorte".

"Tive uma carreira maravilhosa aqui na Fórmula 1 e começar aqui com a McLaren em 2007 foi uma sensação épica e começar de novo com uma nova equipe, a Mercedes, foi novamente incrivelmente especial. Acho que isso me faz lembrar muito do meu primeiro ano, provavelmente".

"Acho que nos últimos anos tenho andado para cima e para baixo na estrada, olhando para cima e vendo a garagem vermelha, e agora estou realmente na garagem vermelha, então é uma sensação muito boa".

O tetracampeão e antigo rival de Hamilton, Sebastian Vettel, também falou sobre a diferença que a mudança da Mercedes para a Ferrari fará para o britânico.

"É uma grande coisa. Qualquer pessoa que muda de equipe dá um grande passo. As novas pessoas com quem você trabalha são provavelmente a maior mudança. É uma cultura diferente. Obviamente, a maioria das equipes é inglesa, apenas duas são italianas. Essa é provavelmente a maior mudança".

"Eu cresci assistindo ao Michael [Schumacher]. Ele era meu herói e estava de vermelho a maior parte do tempo, então, para mim, foi uma sensação diferente por causa disso. Não tenho certeza se Lewis teve o mesmo sonho, mas acho que é especial para qualquer um que tenha a oportunidade de estar em um carro vermelho [da Ferrari]".

