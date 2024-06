Nesta sexta-feira (28), a Fórmula 1 deu o pontapé inicial do GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2024. E em um movimentado treino livre, o único do fim de semana devido à realização da corrida sprint, tivemos Max Verstappen na liderança em uma sessão marcada por uma bandeira vermelha causada por ele mesmo, devido a uma falha na unidade de potência.

Oscar Piastri foi o segundo. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso.

A F1 chega ao Red Bull Ring com a expectativa de evitar o fiasco dos anos anteriores com os limites de pista. Por isso, a direção do autódromo introduziu caixas de brita temporárias nas curvas 9 e 10, forçando os pilotos a 'reaprenderem' o traçado.

Por isso, e por se tratar de um fim de semana com corrida sprint, o único treino livre da etapa teve movimentação de pista desde o primeiro segundo, com os pilotos optando pelos pneus médios e duros nesta fase inicial.

Após os 20 minutos iniciais, a Mercedes vinha em dobradinha. De pneus duros, Hamilton liderava com 01min06s254, 0s132 à frente de Russell. De médios, a Red Bull vinha na sequência. Verstappen era o terceiro, a 0s391, com Pérez em quarto, a 0s529. Norris fechava o top 5 a 0s626.

Na sequência, as equipes focaram nas simulações de corrida, para que pudessem coletar o máximo de dados possíveis para todo o fim de semana. Porém, o já limitado tempo de pista foi prejudicado quando uma bandeira vermelha foi acionada com 26 minutos para o fim após Verstappen ficar parado na reta principal com problemas em sua unidade de potência.

Por se tratar, possivelmente, de um problema eletrônico, Verstappen pôde voltar à pista já nos minutos seguintes, logo após a bandeira verde ser retomada.

No final, quando os pneus macios deram as caras, Max Verstappen contornou os problemas com os pneus para garantir a liderança da sessão com 01min05s685, tendo Oscar Piastri em segundo a 0s276. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lance Stroll, George Russell, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso.

A F1 volta ao Red Bull Ring mais uma vez nesta sexta-feira. Às 11h30, horário de Brasília, acontece a classificação que define o grid de largada para a corrida sprint do sábado.

