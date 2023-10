A Fórmula 1 encerrou a sexta-feira em Losail com a classificação, que definiu o grid de largada para o GP do Catar no domingo. E em um quali noturno, mas ainda sob o forte calor do Oriente Médio, a pole ficou com Max Verstappen, que pode ser campeão já no sábado na sprint.

O holandês terá ao seu lado na primeira fila George Russell. Completaram o top 10 para o domingo: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Lando Norris.

Q1

Ao final da sessão inaugural de 18 minutos, Verstappen foi o mais rápido com 01min25s007, 0s124 à frente de Norris em segundo, com Alonso em terceiro a 0s216. Piastri e Russell foram quarto e quinto com Leclerc, Gasly, Ocon, Sainz e Hulkenberg completando o top 10, enquanto Pérez foi 11º e Hamilton 14º.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º no domingo, respectivamente: Logan Sargeant, Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Q2

Hamilton surpreendeu em sua última volta rápida para garantir a ponta com 01min24s381, 0s102 à frente de Verstappen, com Norris em terceiro a 0s304. Completaram o top 10 classificados para a disputa da pole position: Piastri, Russell, Gasly, Ocon, Leclerc, Alonso e Bottas.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no domingo, respectivamente: Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alex Albon e Nico Hulkenberg. O mexicano da Red Bull chegou a estar no top 10, mas teve sua marca deletada por limites de pista.

Q3

No final, a pole ficou com Max Verstappen, com um tempo de 01min23s778. O holandês terá ao seu lado na primeira fila George Russell. Completaram o top 10 para o domingo: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Lando Norris.

A Fórmula 1 volta ao circuito de Losail para mais duas sessões no sábado. Primeiro, às 10h, acontece a classificação para a corrida sprint, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Depois, às 14h30, tem a corrida sprint do GP do Catar, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

Confira o grid de largada para o GP do Catar de Fórmula 1 (que acontece no domingo):

1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'23.778 2 George Russell Mercedes 1'24.219 0.441 3 Lewis Hamilton Mercedes 1'24.305 0.527 4 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'24.369 0.591 5 Charles Leclerc Ferrari 1'24.424 0.646 6 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'24.540 0.762 7 Pierre Gasly Alpine/Renault 1'24.553 0.775 8 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'24.763 0.985 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1'25.058 1.280 10 Lando Norris McLaren/Mercedes - - 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1'25.301 1.523 12 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'25.328 1.550 13 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1'25.462 1.684 14 Alexander Albon Williams/Mercedes 1'25.707 1.929 15 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'25.783 2.005 16 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'26.210 2.432 17 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'26.345 2.567 18 Liam Lawson AlphaTauri/Honda RBPT 1'26.635 2.857 19 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'27.046 3.268 20 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1'27.432 3.654

