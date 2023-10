O fim de semana do GP do Catar traz a quarta corrida sprint da temporada 2023 da Fórmula 1 e, devido ao formato diferenciado da etapa, temos uma quantidade limitada de atualizações, com Alpine, Alfa Romeo e AlphaTauri sendo as únicas a trazerem novidades para Losail.

Com apenas uma sessão de treino livre de uma hora de duração antes dos carros entrarem em regime de parque fechado, além das condições complicadas de Losail após a reforma do circuito, a maioria das equipes optaram por não perderem tempo com os testes de novos componentes.

Apenas três trouxeram novidades, e apenas pequenas modificações aos seus carros.

Alpine A523 - Traseira Photo by: Jon Noble

A Alpine trouxe três atualizações ao A523. Um deles é um corte maior na parede lateral do difusor na área do flanco do pneu, o que resulta em um ganho de downforce, especialmente nas configurações de altura mais baixa na traseira.

A equipe também planeja testar uma orientação revisada da geometria inferior do tambor de freio traseiro, para ajudar a reduzir o arrasto.

Alpine A523 - Lateral Photo by: Jon Noble

Há também revisões aos painéis de resfriamento da cobertura do motor, que estão sendo testados visando as exigências extremas do GP do México, no fim do mês. As mudanças vêm após um grande pacote de atualizações apresentado em Singapura, no último mês.

Alfa Romeo C43 - Traseira Photo by: Jon Noble

Na Alfa Romeo, a novidade é a introdução de elementos revisados da asa beam, além de uma mudança na parte inferior da placa final da asa traseira.

Explicando sobre as modificações nos documentos enviados à FIA, a equipe disse: "A atualização à asa beam e a placa final é parte do pacote de atualização introduzido nos últimos eventos, sendo projetado para trabalharem em conjunto, melhorando o fluxo aerodinâmico na carenagem do carro".

AlphaTauri AT04 side detail Photo by: Jon Noble

Já as mudanças da AlphaTauri giram ao redor do assoalho, com a parte dianteira da borda do assoalho sendo modificada. As mudanças ajudam a reduzir a pressão na região, atraindo mais fluxo na área as cercas, o que deve melhorar o downforce.

A AlphaTauri também trouxe um grande pacote de atualização em Singapura, mirando ganhos de downforce e melhorar certas características do carro nas quais os pilotos vinham sofrendo ao longo do ano.

