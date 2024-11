No centro das atenções do paddock da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto foi um dos assuntos mais discutidos na coletiva de imprensa pré-GP de São Paulo desta quinta-feira (31), inclusive com nomes importantes do grid saindo em defesa da contratação do brasileiro pela Sauber, como o tricampeão Max Verstappen e Oscar Piastri.

Líder da Fórmula 2 e campeão da Fórmula 3 2022, o brasileiro segue vivo na briga pela segunda vaga da Sauber ao lado de Nico Hulkenberg, disputando com nomes como Valtteri Bottas, Mick Schumacher e Kevin Magnussen.

Questionado pelo Motorsport.com na coletiva pré-GP de São Paulo sobre o futuro de Bortoleto, Oscar Piastri rasgou elogios ao brasileiro e comparou sua situação com a que viveu em 2022.

"Do meu ponto de vista, quando você alcança esse tipo de resultados, merece estar em um deles [carros de F1]. E eu tenho a experiência pessoal da dor de não conseguir um assento. Portanto, para o bem dele, espero que não tenha que passar por isso".

"Acho que ninguém jamais passará pelo mesmo que eu passei, mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Se ele está fazendo isso por mérito, merece uma vaga".

"Se eu fosse a Sauber, já o teria contratado. Especialmente pensando para o futuro, jovens pilotos e a grande mudança de regulamento para 2026, é sempre bom se acostumar com a equipe por um ano, podendo cometer erros aqui e ali, se integrar bem, conhecer o carro. Você sempre se sente muito mais preparado e confortável quando 2026 começar".

