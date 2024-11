A novela sobre os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil vive seus capítulos decisivos. O Motorsport.com apurou que nesta quinta-feira (31) uma reunião dos executivos da Liberty Media definirá o destino da cobertura da categoria.

Durante toda a semana, reuniões vêm acontecendo entre a detentora dos direitos comerciais da F1 com a Band e a emissora paulista tenta a continuidade do atual contrato, com o seu complemento até o fim da temporada de 2025.

Sabe-se que o grupo liderado pela família Saad está tentando novas condições de pagamento pelo ano de 2025. Do outro lado, é sabido que a Liberty tem um acordo apalavrado com a Globo, já amplamente divulgado pelo Motorsport.com e outros veículos de imprensa.

Para se chegar ao retorno da emissora carioca nas transmissões, um acordo amigável entre Band e Liberty teria que ocorrer.

Neste momento, a busca da Band será pelo complemento do atual acordo vigente, não sendo discutido um novo contrato que contemplaria as temporadas seguintes às de 2026.

Mesmo com a decisão tomada nesta quinta-feira, não é esperada a divulgação oficial nem por parte da Liberty e nem pelo lado 'vencedor' da disputa.

A Band detém os direitos de transmissão da F1 desde 2021, quando assumiu a categoria após quatro décadas na Globo. A emissora paulista renovou seu acordo em 2023, com prazo até o final de 2025. Em ambas as ocasiões, o SBTdemonstrou interesse, mas nunca avançou nas negociações.

