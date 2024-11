A Ferrari conquistou sua segunda vitória consecutiva no GP do México, com Carlos Sainz liderando o grid e subindo ao lugar mais alto do pódio. No entanto, o time de Fórmula 1 perdeu a dobradinha quando Charles Leclerc cometeu um pequeno erro, abrindo espaço para Lando Norris.

O triunfo fez com que a Scuderia subisse para o segundo lugar no campeonato de construtores, fazendo com que a Red Bull acendesse o sinal de alerta interno, principalmente pela falta de ritmo do RB20 e a falta de vitórias para Max Verstappen.

No México, o tricampeão foi apenas o sexto, enquanto Sergio Pérez, mais uma vez, cruzou a linha de chegada fora da zona de pontuação.

Enquanto o baixo desempenho do mexicano continua sendo uma questão para os taurinos na disputa pelo título de equipes, Verstappen também está tendo dificuldades em conseguir desenvolver em pista - inclusive, para o fim de semana do GP de São Paulo, ele fará a troca de motor e cumprirá a penalidade.

Os problemas de aderência, principalmente com os pneus duros, afetaram a corrida do líder do campeonato, que havia assumido a liderança na largada depois de se classificar na primeira fila ao lado de Sainz.

Embora os pilotos da Ferrari, e mais ainda os da McLaren, pareçam mais capazes de gerenciar seus pneus durante a corrida, sse é um problema real para a Red Bull e Verstappen, que viu sua liderança no campeonato de pilotos diminuir ainda mais em relação a Lando Norris, que terminou em segundo no último domingo.

"Acho que essa é a principal coisa que temos que lembrar daqui", comentou o chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, referindo-se ao gerenciamento de pneus nos RB20s.

"Ainda mais com o pneu duro, simplesmente não tivemos o mesmo ritmo [da classificação]. Max não tinha aderência, não sentimos que poderíamos explorar os pneus ao máximo. Portanto, esse é o maior desafio nos próximos quatro dias: entender o que causou isso".

E a equipe Red Bull terá pouco tempo para tentar encontrar respostas, já que o GP de São Paulo já está no horizonte neste fim de semana.

"Obviamente, o Brasil é um desafio muito diferente [do México], mas podemos ver que a McLaren está se saindo muito bem, especialmente no final dos stints, e especialmente no final dos GPs".

Apesar de uma breve melhora quando Verstappen venceu a corrida Sprint em Austin, a Red Bull continua sendo dominada pela McLaren e pela Ferrari. E a equipe de Milton Keynes terá dificuldades para reverter a tendência e ir em busca do título de construtores, como Horner admite.

"Acho que será muito difícil", admite o britânico. "Nós nunca desistimos. Vamos lutar muito. Precisamos dos dois carros, obviamente, para marcar pontos. A Ferrari marcou muito pontos novamente [no México] e, no que diz respeito ao título de construtores, certamente estamos em uma posição complicada".

Entrevista de Stuart Codling e Erwin Jaeggi.

