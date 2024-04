F1: Kovalainen atualiza estado de saúde após cirurgia cardíaca

Heikki Kovalainen disse que tem a possibilidade de se recuperar totalmente após passar por uma cirurgia cardíaca.

O ex-piloto de F1 da McLaren, Renault, Caterham e Lotus anunciou em março que seria submetido a uma operação após ser diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente, uma condição médica que afeta as artérias.

Como resultado do diagnóstico, Kovalainen suspendeu todas as atividades de automobilismo. O finlandês deveria defender o título do Campeonato Japonês de Rally, pilotando um Toyota GR Yaris Rally2, ao lado de Sae Kitagawa, com quem conquistou títulos consecutivos em 2022 e 2023.

Desde então, Kovalainen apresentou uma atualização sobre o seu estado, confirmando que a sua operação “correu bem” e agora está se recuperando em casa.

“Fui diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente no final do ano passado”, disse ele em um vídeo nas redes sociais.

“É um pedaço da aorta ascendente que está bastante dilatado. Esta é obviamente a razão pela qual não pude participar de ralis ou quaisquer outras atividades durante o inverno. Nos últimos meses, tenho analisado, com uma equipe de médicos, minhas opções.

Heikki Kovalainen, Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

“Decidimos fazer uma operação. Fui operado na semana passada no Hospital Universitário de Tampere, na unidade cardíaca de lá. Uma equipe maravilhosa de médicos, enfermeiros e auxiliares cuidou de mim. Foi uma cirurgia de ‘coração aberto’, então tenho marcas para sempre no peito. Mas a cirurgia correu bem.

“Conseguimos fazer exatamente o que nos propusemos. Tiramos a parte doente da aorta ascendente e colocamos um enxerto artificial. Tudo ocorreu bem. Obviamente foi uma grande operação. Alguns dias depois eu estava me sentindo um pouco mal, mas as coisas melhoraram muito desde então.

“Na verdade, estou de volta em casa e já me recuperando. As perspectivas são bastante boas. Existe uma oportunidade de se recuperar totalmente e recuperar a forma física total, mas é claro que só o tempo dirá como tudo vai funcionar. Até agora, a estimativa é muito boa, então estou muito satisfeito com isso.

“Enquanto isso, continuo me recuperando e tento sair e, aos poucos, aumentar minhas atividades. O principal é obviamente que o osso do peito tenha tempo de cicatrizar. E feito tudo isso, se tudo correr bem, espero poder voltar à minha rotina normal.”

