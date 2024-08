Yuki Tsunoda continua sendo considerado para uma promoção para a Red Bull na Fórmula 1, desde que ele siga apresentando resultados consistentes. Pelo menos é o que afirma o CEO da RB, Peter Bayer.

Em junho, a RB anunciou que Tsunoda permaneceria na equipe para 2025 e, nas últimas semanas, ele foi preterido para uma vaga na Red Bull, com o lugar de Sergio Pérez ameaçado por seu baixo desempenho.

Com a organização da Red Bull planejando manter Pérez e Daniel Ricciardo em suas respectivas equipes até o fim do ano, as formações de 2025 serão o foco, especialmente se Pérez não conseguir reverter sua má fase.

Bayer disse que Tsunoda será uma opção para a Red Bull se tiver um desempenho consistente e de alto nível.

"Helmut [Marko, conselheiro da Red Bull] disse ele mesmo, em alemão você diz que 'uma andorinha não faz verão'", disse Bayer ao Motorsport.com. "O que isso significa é que, se Yuki continuar correndo nesse nível de forma consistente, ele será considerado para uma vaga na Red Bull".

"Em última análise, essa é exatamente a nossa missão e a missão que nos foi dada pelos acionistas. E se isso significar que ele precisa de outra temporada ao lado de um Daniel forte, essa pode ser uma opção".

"Também pode ser uma opção [dizer] que, ok, agora acreditamos que ele está pronto. Então, conversaremos com Liam [Lawson]. Não estamos com pressa, apesar de todas as pessoas [que] acham que estamos, porque temos todas as opções em nossas mãos".

Yuki Tsunoda, da RB F1 Team, conversa com Peter Bayer, CEO da Visa Cash App RB, após seu acidente durante a classificação Foto de: Red Bull Content Pool

O chefe da RB, Laurent Mekies, classificou a melhora de Tsunoda em seu quarto ano na F1 como "fenomenal" e admirou sua ambição de subir para a Red Bull.

"Você espera muitas coisas de um jovem entre o primeiro e o segundo ano, talvez entre o segundo e o terceiro ano", disse Mekies. "Mas você não espera esse tipo de passo fenomenal entre o terceiro e o quarto ano, então - sim, ele está mais rápido. Sim, ele está mais calmo. Sim, ele está se integrando melhor à equipe, tem um feedback melhor e, com sorte, está feliz!".

"Mas, falando sério, ele tem sido um ponto de referência na maneira como sai da garagem na sexta-feira no TL1 - e, bang: na primeira volta, ele está lá. Yuki é um piloto da Red Bull. Ele deve ter a ambição de pilotar pela Red Bull. Se ele não tiver isso, está errado".

"Espero e confio que ele queira, acima de tudo, guiar o carro para vencer corridas. Nós também tentamos ajudá-lo a se desenvolver dessa forma. Então, o negócio é esse. Ele ficou totalmente feliz em renovar seu contrato conosco para pilotar no próximo ano? Sim, [e] é uma questão para ele, mas porque o que ele nos diz é que ele é mega ambicioso, ele pode ver uma equipe [que] é mega ambiciosa e o ajuste está obviamente funcionando".

"Isso o ajuda a se desenvolver, e ele nos retribuiu com um nível de desempenho incrível".

Reportagem adicional de Filip Cleeren e Jonathan Noble

