A edição 2024 do Racing Day, evento voltado ao mundo do automobilismo em Assen, contou com uma apresentação mais do que especial, quando Erich Zech, de 80 anos, chamou a atenção ao guiar a Ferrari 310B de Michael Schumacher na temporada de 1997 da Fórmula 1.

O carro, com o qual o heptacampeão venceu o GP de Mônaco de 1997 foi um dos maiores momentos do evento, junto com a exibição de David Coulthard a bordo da Red Bull.

Atualmente, o carro pertence a Zech. Na temporada passada, o alemão já pôde ser visto em Assen com sua Ferrari, mas não estava dirigindo. No último fim de semana, o carro pôde finalmente ser admirado em toda a sua glória e, um dia depois, Zech ainda está se regozijando:

"Foi fenomenal. O que eu adorei e o que me tocou enormemente foi a reação dos fãs. Eles se levantaram e aplaudiram em massa, foi fenomenal de se ver. Na verdade, o que eu mais amo é poder mostrar esse carro de perto para as pessoas novamente. Meu principal objetivo é fazer com que a experiência com esse carro seja a mais próxima possível de Schumacher".

Parte dessa experiência inclui Zech pilotando com uma réplica do capacete de Schumacher. Assim, a combinação de carro e capacete lembra muito os dias passados, com a única diferença de que a propaganda da Marlboro tem que ser coberta com fita adesiva devido à legislação rigorosa da Holanda.

E tudo bem, o homem atrás do volante, é claro, também constitui uma diferença importante. Por exemplo, Schumacher dirigiu o carro aos 28 anos de idade e Zech tem agora 80. "Infelizmente, sim!", ele ri ao falar com o Motorsport.com.

"Mas isso é especial, não é?" É claro que guiar um carro desses é um desafio, mas ainda me sinto incrivelmente em forma. Tive que obter uma licença oficial para dirigi-lo e, para isso, a saúde tinha que estar em ordem. Na verdade, também foi uma surpresa para mim o fato de eu ainda estar tão em forma".

O que é ainda mais notável do que a idade é que, até o ano passado, Zech não havia feito nada no automobilismo e nunca havia dirigido um monoposto. De nunca ter corrido nos primeiros 79 anos de vida para, de repente, sentar-se ao volante da Ferrari de Schumacher.

"Só comecei em maio do ano passado, mas sempre disse: se eu comprar um desses carros de F1, gostaria de dirigi-lo uma vez. Nesse aspecto, devo tudo a Ingo Gerstl", ele aponta para o piloto austríaco que detém o recorde de volta em Assen com sua Toro Rosso.

"Ele me trouxe até aqui e disse: 'vamos fazer um exame e, se tudo der certo, vamos em frente'. Então, comprei um carro de GP2 dele e esse é agora meu carro de treinamento. Comecei com ele e, em maio, dirigi a Ferrari de Michael Schumacher pela primeira vez. No ano passado, já apresentamos o carro em Assen, mas ele não estava dirigindo na época".

"Ingo tem contatos insanos na Itália e, graças a ele, o carro rodou em sua própria oficina pela primeira vez em março. Esse foi um momento fenomenal para todos nós".

Essa é a única Ferrari histórica a ser dirigida em Maranello fora do programa 'F1 clienti', organizado pela marca italiana para viabilizar a venda de carros históricos da categoria.

Foto de: Angelo Poletto

Há também uma história especial por trás da compra da Ferrari de Schumacher, que Zech conta de forma animada.

"Minha filha viveu em Dubai por 20 anos. Construíram uma sede completamente nova para a Ferrari lá. Fui até lá com minha filha para ver exatamente quais carros eles tinham. Estávamos conversando em alemão no showroom e, de repente, fui abordado por um jovem que disse: "Ah, você é alemão? Ele disse que também falava alemão e que era chefe de vendas da Ferrari Dubai e Abu Dhabi".

"Ele perguntou se eu era fã da Ferrari e quais carros eu tinha. Quando lhe contei o que eu tinha - incluindo duas La Ferraris, duas SF90 e uma 812 - ele me olhou surpreso. Convidei-o para jantar no hotel Burj Al Arab e, durante o jantar, ele me disse que cinco meses antes havia vendido um carro de F1, um carro sem motor. Minha resposta foi que eu também estava interessado em algo assim, mas com motor..."

"Ele sabia de uma coleção de Ferrari na Europa, uma coleção cujo dono havia morrido. Todos esses carros iriam para a Sotheby's para serem leiloados. Ele parecia se lembrar de que havia um carro de F1 de Michael Schumacher, mas eu disse a ele: 'um carro de Michael Schumacher? Não posso comprar isso porque é muito caro".

"De qualquer forma, ele buscaria informações, verificaria se o carro poderia ser vendido e quais seriam os custos. Quatro semanas mais tarde, ele me ligou novamente, disse que era de fato um carro de F1 de Schumacher de 1997 e acrescentou que poderia providenciar o negócio para mim".

"Obviamente, perguntei quanto custaria o carro e se ele poderia enviar uma foto. Com base nessa foto, ou seja, sem ver o carro na vida real, eu o comprei. Três dias depois, o carro de Schumacher estava em minha garagem.... Foi assim que tudo aconteceu".

Depois de todos os esforços para colocar o 310B em funcionamento novamente, Zech o dirigiu pela primeira vez no Jim Clark Revival em Hockenheim no início deste ano.

"Foi como se a Páscoa e o Natal caíssem em um só dia, tão bonito!", ele ri ao relembrar. "Hockenheim é uma pista caseira para mim, pois moro a apenas 30 quilômetros. Depois de Hockenheim, levamos o carro para Spielberg (onde as fotos deste artigo foram tiradas) e o fim de semana em Assen foi a terceira vez que o dirigimos. Sinceramente, gostei muito de Assen, especialmente dos fãs".

Zech adoraria voltar a Drenthe, normalmente durante o Classic GP em setembro e, de preferência, novamente no próximo ano durante o Racing Day: "Espero que sim, de qualquer forma! Cheguei a uma idade em que não se pode dizer o que o amanhã trará, mas se tudo correr bem, eu adoraria voltar".

Na verdade, Zech realizou seu sonho de menino em uma idade respeitável: "Eu costumava assistir a quase todas as corridas de Schumacher e também fui ao GP em Hockenheim. Lembro-me bem disso, foram tempos maravilhosos na F1, também com o som...".

"Quando as corridas eram no exterior, todos nós assistíamos pela televisão e ficávamos torcendo para que ele ganhasse".

Décadas depois, o próprio Zech dirige um carro do herói alemão das corridas e uma das maiores lendas do automobilismo de todos os tempos: "Ah, bem, é realmente uma história muito legal", conclui ele com um senso de subestimação.

Foto de: Angelo Poletto

