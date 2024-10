A dupla da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Pérez, apareceu vestindo o novo uniforme do time de futebol do interior paulista que faz parte do ecossistema esportivo da marca de energético, RB Bragantino. O lançamento homenageia os vinte anos da equipe taurina na Fórmula 1.

O uniforme é inspirado na pintura do carro da F1, a camisa azul, com detalhes amarelos, e será utilizado pelo time da Série A do Campeonato Brasileiro no sábado (26), na partida diante do Botafogo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Diretor de Marketing da equipe taurina, Olly Hughes, também destacou a parceria. "A camisa marca um momento icônico na história da F1 e do futebol, sendo a primeira vez que uma equipe de F1 colabora com um time de futebol desta forma, reunindo duas equipes da Red Bull".

"Sempre garantimos que os fãs estejam no centro do que fazemos e essa colaboração une a base de fãs incrivelmente apaixonada do Brasil e seu amor pela Fórmula 1 e pelo futebol. Isso faz parte das nossas comemorações deste ano, marcando os 20 anos de história da equipe na categoria, e mostra como continuamos a encontrar formas novas e empolgantes de sermos inovadores e modernos dentro e fora da pista".

"Estamos orgulhosos da colaboração e esperamos ver os jogadores vestirem a camisa na noite de sábado em Bragança Paulista”.