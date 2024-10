F1: Red Bull dá dica sobre aguardado teste de Tsunoda na equipe

A vaga de Sergio Pérez na Red Bull segue com um grande ponto de interrogação e, agora, o time taurino parece ter definido que Yuki Tsunoda terá a chance de fazer um teste no assento após o GP de Abu Dhabi, ao fim da temporada de Fórmula 1.

A Autosport, site irmão do Motorsport.com, revelou no fim de semana de Austin que a Honda, fabricante japonesa, estava pressionando para que Tsunoda tivesse uma chance na equipe principal da Red Bull.

Até agora, ele só testou e correu pelas operações juniores da RB, e suas corridas em um carro da Red Bull foram limitadas a eventos de demonstração.

Mas o conselheiro de automobilismo dos taurinos, Helmut Marko, sugeriu que a equipe poderia lhe dar essa primeira oportunidade no final da temporada.

Perguntado pela Autosport se havia alguma chance de a Red Bull aceitar o pedido da Honda para um teste com Tsunoda, Marko disse: "Temos alguns planos para Abu Dhabi, sim. Mas temos vários pilotos, você sabe. Temos o [Isack] Hadjar, por exemplo, e agora temos o Liam [Lawson]".

Embora não estejam claros os detalhes específicos a que Marko está se referindo, o cenário mais provável é que Tsunoda pilote o RB20 no teste de pneus pós-temporada. Esse teste ocorre na terça-feira após o final da temporada e as equipes devem usar dois carros nele.

Um carro deve ser pilotado por um piloto que possua uma superlicença oficial da F1 e destina-se ao teste de pneus, enquanto o outro é para jovens pilotos que não tenham competido em mais de dois GP em sua carreira.

Liam Lawson, RB F1 Team, Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Se os atuais pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Pérez, decidirem não participar do teste, os taurinos poderão colocar Tsunoda em seu RB20, com Lawson pilotando para a RB.

A equipe poderia, então, colocar um piloto jovem como Hadjar em um de seus carros, com outros candidatos sendo Ayumu Iwasa, da Honda, ou até mesmo o piloto de simulador Jake Dennis, que fez uma corrida em uma sessão de treinos no ano passado.

A escolha final provavelmente será influenciada, provavelmente, pelo desempenho do mexicano e se a Red Bull escolherá um dos atuais pilotos da RB para se tornar companheiro de Verstappen em 2025.

Lawson foi convocado para as últimas corridas como substituto de Daniel Ricciardo, com o objetivo de ser avaliado pela Red Bull. O neozelandês impressionou no fim de semana em Austin, saindo do final do grid graças a uma penalidade de troca de motor para terminar em nono.

Falando sobre o fim de semana de Lawson, Marko disse: "Perfeito! Já era quando ele estava em P3 no Q1, depois eles fizeram seus jogos táticos [para não marcar um tempo competitivo no Q2]".

"Ir de P19 para P9, com todos os seus tempos de volta, e também a ultrapassagem com [Fernando] Alonso, porque [no sábado] Alonso estava reclamando".

"Acho que ele ficou realmente surpreso e, de repente, estava lá. Ele é um piloto muito forte e mostrou que tem velocidade".

Em entrevista à Autosport no último fim de semana, Koji Watanabe, presidente da HRC, braço de corrida da Honda, disse que estava se esforçando muito para que Tsunoda conseguisse uma corrida na Red Bull.

"Acreditamos que ele tem o talento necessário. É claro que as decisões sobre o piloto são, em última instância, da responsabilidade da equipe, mas, como parceiro, solicitamos fortemente que Tsunoda tenha a chance de pilotar e testar um carro da Red Bull", disse ele.

"Queremos pelo menos dar a ele a oportunidade de mostrar sua capacidade. Também conversei diretamente com Christian sobre isso. Ele não descartou a possibilidade. Nada foi decidido ainda, mas acho que precisamos agir corretamente".

