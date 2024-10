Max Verstappen mostrou toda sua genialidade ao se defender fortemente dos ataques de Lando Norris no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. No entanto, essa disputa pela terceira posição gerou muita polêmica pela punição aplicada ao piloto da McLaren por ultrapassar o limite de pista e ultrapassar o tricampeão.

A batalha garantiu a vitória de Charles Leclerc e uma dobradinha para a Ferrari no domingo. Mas, o problema se resume ao fato de que as batalhas entre Verstappen e Norris na Curva 1 e na Curva 12 foram essencialmente a mesma tática cínica do campeão mundial.

É neste sentido que surge o espectro daquela campanha de 2021 - quando Verstappen e sua equipe Red Bull lutaram contra Lewis Hamilton e a Mercedes de forma tão amarga. Dadas as brigas sobre o "mini-DRS" e o 'babador' na McLaren e na Red Bull, respectivamente, nas duas últimas corridas, além de esta ser mais uma temporada com vários confrontos polêmicos com os protagonistas do título, 2024 está se tornando uma repetição.

Mas, o que realmente importa é a corrida brasileira de 2021. E como, ao entrar na curva 4 de Interlagos, com Hamilton e seu motor novo se aproximando da maior vitória do britânico na F1, Verstappen seguiu em frente com a linha interna que havia tomado na defesa. Os dois voaram para o desvio e a Red Bull continuou na frente.

Assim como em Interlagos, a transmissão de vídeo a bordo de Verstappen em Austin também estava sendo transmitida ao contrário - algo que deve ser levado em conta quando se lembra da rapidez com que os comissários de bordo tomaram essa decisão.

Isso é algo que fontes da FIA insistiram para a Motorsport.com após a corrida e que está de acordo com o que as equipes têm pedido em relação às decisões dos comissários de pista que afetam as aparições no pódio. O entretenimento aparentemente supera a justiça...

Há diferenças em relação ao Brasil 2021 - mas elas são importantes. Para Norris, em Austin, três anos depois, foi como ele fez a ultrapassagem fora da pista, mas a McLaren não ordenou que ele devolvesse o lugar e atacasse novamente.

A batalha de Austin com Norris foi uma reminiscência da defesa de Verstappen contra Hamilton no GP do Brasil de 2021, que o piloto da Mercedes acabou vencendo Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

O chefe da equipe, Andrea Stella, explicou ao Motorsport.com que "no pitwall e sob minha responsabilidade - e houve total concordância de todas as pessoas envolvidas nessa interpretação - essa situação não precisava ser investigada".

"Achamos que a investigação deveria ser pelo fato de Max ter empurrado Lando para fora da pista", acrescentou. "Foi o que pensamos que aconteceria quando vimos que o caso estava sendo investigado. Então, para nós, não havia necessidade de devolver a posição".

Para Hamilton, naquele clássico de Interlagos, ele conseguiu passar no mesmo ponto pouco tempo depois e venceu. Verstappen nem sequer foi investigado naquele caso e aqui - ao fazer o que o Mercedes de 2021 não conseguiu em uma pista diferente, Norris foi penalizado em cinco segundos.

Embora as especificidades de velocidade da Curva 4 do Brasil e da Curva 12 de Austin sejam diferentes, os membros da McLaren estão convencidos de que a manobra de Verstappen aqui é da mesma categoria que a do Brasil 2021

Stella também foi questionado, depois de ele ter afirmado que "o carro defensor vai direto no ápice" para Verstappen na Curva 12 de Austin, se isso era "Brasil 2021 de novo?"

"Isso foi extremo porque a velocidade com que Max errou o ápice no Brasil", respondeu ele. "Se você se virou para o Max, foi um grande acidente na época. Neste caso, foi em uma velocidade muito menor, então poderia ser uma situação mais benigna. Mas é apenas o fato de que você se defende saindo da pista? Isso não pode ser permitido".

Mas o ponto do Brasil continua pertinente. Depois de um pouco de pesquisa, ficou claro que, embora as especificidades de velocidade da Curva 4 no Brasil e da Curva 12 em Austin sejam diferentes - além dos resultados contrastantes de investigação/penalidade -, os membros da McLaren estão convencidos de que a manobra de Verstappen aqui é da mesma classe que a do Brasil 2021.

Classe é a palavra-chave nesse debate. Pelo fato de Verstappen ser tão bom, está claro que, depois que ele correu com Leclerc de forma limpa no início das competições de 2022, seguiu-se um hiato durante o período em que ele simplesmente não teve oposição na liderança do pelotão por dois anos. Nesse período, ele aperfeiçoou essencialmente a mesma tática. Ela agora está em conformidade com as regras de corrida atuais da F1 e isso é um grande problema.

Verstappen mostrou mais uma vez que está disposto a ser totalmente implacável para vencer - nesse caso, ampliando sua vantagem de pontos sobre seu rival no título com a vitória na corrida já bem perdida. Até certo ponto, isso deve ser respeitado e aplaudido por alguns, sem dúvida. Mas é o cinismo do que está acontecendo repetidamente agora que estraga o sabor do que foi outra corrida brilhante da F1 neste ano.

A principal disputa é como as Diretrizes de Padrões de Pilotagem (DPP) da F1 para 2024 - uma cópia da qual o Motorsport.com teve acesso - simplesmente não cobrem o que ele está fazendo. E isso é: transformar a defesa em ataque. À lá Brasil 2021.

O DPP abrange apenas - em 266 palavras e três seções rápidas - "Ultrapassagem no INTERIOR de uma curva" e "Ultrapassagem no EXTERIOR de uma curva" (as letras maiúsculas são da FIA). Há uma explicação adicional para "chicanes e curvas em S", que não se aplica aqui.

No que diz respeito à penalidade de Norris, a última afirma que "para ter direito a receber espaço, inclusive na saída", o carro de ataque externo deve ter seu eixo dianteiro pelo menos ao lado do ápice e da saída. Nesse caso, Lando cumpre o requisito, embora tenha se afastado bastante até sair da pista.

Um carro de ataque externo também deve ser dirigido com segurança e controle durante essa manobra. Para Norris, isso não é problema. E, nesses casos, ele deve ser capaz de fazer a curva dentro dos limites da pista.

Aqui, os dados de rastreamento do GPS tornam-se essenciais. Observando a volta em questão e a volta anterior, Norris freou no mesmo ponto em todas as vezes e fez a curva, obviamente, na primeira vez - onde Verstappen havia desviado um pouco menos para a esquerda do que faria em breve. O único carro que freou mais tarde em todos os quatro pontos foi o de Verstappen, no choque que tirou os dois da pista.

Norris foi penalizado porque fez uma ultrapassagem fora da pista. Isso foi "considerado um caso de saída da pista e obtenção de vantagem duradoura" no boletim da FIA. Os comissários de pista observaram que ele também "não estava no mesmo nível do carro 1 no ápice".

Mas, ao acrescentar que "o carro 4 não tinha outra alternativa a não ser sair da pista devido à proximidade do carro 1, que também havia saído da pista" para explicar por que Norris recebeu apenas uma penalidade de cinco segundos e não de 10, o argumento para aplicar uma sanção fica totalmente prejudicado.

Norris ficou à frente de Verstappen fora dos limites da pista e não conseguiu se distanciar para anular sua penalidade de cinco segundos Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O que aconteceu foi o resultado justo ou Verstappen deveria ter sido penalizado. Mas o tricampeão não foi penalizado - apesar de Andrea Stella ter dito que a McLaren estava convencida de que ele seria e que "disse a Oscar [Piastri, atrás em quinto] imediatamente para se certificar de que ele fechasse a cinco segundos de Max, porque poderia haver uma posição em jogo". E os dados do rastro sugerem o motivo.

Em sua defesa, ecoada pelo chefe de equipe Christian Horner, Verstappen apenas desviou na coletiva de imprensa pós-corrida, dizendo que "as regras são muito claras: fora da linha branca, você não pode passar". "Também já fui punido por isso no passado", acrescentou, referindo-se ao GP dos EUA de 2017.

Há questões secundárias em jogo. Ao avaliar cada confronto investigado, os comissários de bordo têm o poder de ser discricionários e as diretrizes são exatamente isso. Elas até dizem "não são obrigatórias", logo antes da nebulosa "a corrida é um processo dinâmico".

Após a corrida em Austin, George Russell, da Mercedes, também pediu "os mesmos comissários de pista durante todo o ano" - outro problema antigo com as regras da F1. E o piloto dos flechas pratas é importante aqui porque ele foi penalizado por um incidente muito semelhante com Valtteri Bottas, da Sauber, no mesmo local, 39 voltas antes. A principal diferença: Russell estava claramente atacando.

"Pela letra da lei, minha penalidade foi correta", explicou o britânico.

As diretrizes para ultrapassagem por dentro, que é o que Verstappen efetivamente acaba fazendo ao frear mais tarde na Curva 12, contêm três requisitos principais. O atacante deve "ter seu eixo dianteiro PELO MENOS AO LADO do espelho do outro carro até o ápice da curva". Verstappen consegue isso freando mais tarde.

O 'agressor' também não deve forçar o outro carro a sair em uma manobra desse tipo e deixar uma "largura justa e aceitável" durante todo o tempo. O piloto também deve permanecer dentro dos limites da pista. Verstappen não cumpre os dois últimos pontos. Mas como as regras não abrangem o ataque como forma de defesa, toda a responsabilidade ainda recai sobre Norris.

A corrida até o ápice com Norris permitiu que Verstappen explorasse as áreas cinzentas das diretrizes das regras de corrida Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Essa é a genialidade das manobras de Verstappen. Ele está forçando a questão ao correr para o ápice, de modo que o atacante original opta por bater ou perderá de acordo com as regras.

Bater pode até ter sido uma opção melhor para Norris no último domingo - e na Curva 1, aliás - já que poderia ter acionado uma chamada discricionária dos comissários de pista na investigação subsequente, que certamente teria ouvido os dois pilotos. A McLaren também está indignada com o fato de isso não ter acontecido de fato em Austin.

De modo geral, isso é terrível - sem mencionar que um DNF teria um impacto muito maior sobre a Norris na classificação do título como perseguidora.

A FIA pode ajudar a resolver esse problema. Primeiro, publicando as diretrizes. Por que não fazer um show disso, como o futebol faz com o VAR?

Em segundo lugar, ela agora precisa aplicar outra "regra Max Verstappen". Enquanto a edição de 2016, que teve vida curta, tratava de movimentos duvidosos durante a frenagem, o órgão regulador deve codificar como transformar a defesa em ataque é especificamente legal e proíbe a arte do mergulho da corrida para o ápice que Verstappen aperfeiçoou. Isso deve ser feito antes da próxima corrida no México.

Ou, na verdade, simplesmente eliminar completamente as diretrizes. De qualquer forma, elas estão sendo exploradas de forma impressionante e cínica atualmente.

No final das contas, a lista dessas ações de "defesa de Verstappen" agora é a seguinte: Brasil 2021, Jeddah 2021, Las Vegas 2023 e Budapeste 2024 (agrupados entre os demais, pois Verstappen era, na verdade, o atacante nessas curvas 1 e se deparou com a abordagem "deixe-os correr" na primeira volta, que também entrou em vigor no início de Austin) e agora o GP dos EUA deste ano.

A agressão na largada de Verstappen acabou custando a posição de Leclerc na pista, mas custou muito mais a Norris Foto de: Andreas Beil

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!