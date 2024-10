No início do GP dos Estados Unidos, mais especificamente na volta 9, Carlos Sainz avisou a Ferrari que estava sentindo cheiro de gasolina, trazendo preocupações para o piloto que estava em terceiro na corrida da Fórmula 1.

"O carro está com cheiro de gasolina", disparou o espanhol no rádio, preocupado sobre sua segurança.

Tudo indica que há um problema técnico com o SF-24, especialmente porque Sainz também reclamou de uma perda de potência. No entanto, o espanhol continuou na etapa e terminou em segundo lugar, atrás de seu companheiro de equipe.

Então, não houve problema algum? Sainz explicou mais tarde na coletiva de imprensa: "Tive um problema em uma volta, o que significava que eu tinha muito pouca potência na saída das curvas. Perdi alguns segundos, principalmente por causa do DRS [então ausente] atrás de Max [Verstappen]".

"Eu estava preso nessa janela de 1,5 a três segundos atrás do carro da frente, e isso é a pior coisa para os pneus e o equilíbrio do carro. Foi por isso que tive de esperar até os pit stops e, então, conseguimos fazer o undercut [contra Verstappen]."

Isso significa que Sainz subiu para o segundo lugar, atrás de Leclerc, mas à frente de Verstappen.

Portanto, o espanhol não estava mais falando sobre o cheiro de gasolina após a corrida. Mas seu chefe, Frederic Vasseur, sim:

"Ele sentiu cheiro de gasolina no carro. Isso foi estranho, mas ainda não sabemos o motivo. Não conseguimos ver nada claramente nos dados. E tudo voltou ao normal depois de três ou quatro curvas".

"Fomos realmente rápidos durante todo o fim de semana. É por isso que estou irritado, por ainda estar saindo sem uma vitória", diz Sainz.

