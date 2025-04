F1: Drugovich assumirá assento de Alonso no TL1 do Bahrein

Antes do segundo fim de semana da primeira rodada tripla da história, Fernando Alonso e a Aston Martin chegaram a um acordo para que o espanhol ceda seu lugar ao piloto reserva da equipe, Felipe Drugovich, para a primeira sessão de treinos do GP do Bahrein de Fórmula 1 de 2025.

Assim, o piloto brasileiro de 24 anos, que venceu o campeonato de Fórmula 2 de 2022, estará presente durante os 60 minutos do Treino Livre 1 no Circuito Internacional de Sakhir, como parte da exigência da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

O objetivo de Drugovich será coletar dados para o restante do fim de semana de corrida e, ao mesmo tempo, ganhar alguma experiência na pista. A decisão de fazer sua primeira aparição da temporada no Bahrein não é coincidência, pois ele conhece bem o circuito, tendo substituído Lance Stroll nos testes de pré-temporada em 2023 devido a uma lesão do canadense.

Com essa troca de assentos, a Aston Martin completará a primeira das quatro sessões de Treino Livre 1 em que cada equipe é obrigada a colocar em campo um piloto novato em 2025, dois por carro. Em outras palavras, Alonso terá que ceder seu lugar em mais um TL1 este ano, enquanto Stroll ainda terá suas duas ausências pendentes.

Felipe Drugovich, piloto de testes e reserva da Aston Martin, ficou encantado com a oportunidade: "Estou muito feliz por estar de volta a um carro de F1, especialmente nesta fase da temporada".

Ele acrescentou: "Tenho me preparado no simulador para me familiarizar com o carro, e o Bahrein é um circuito que conheço bem e gosto muito de pilotar. Estou animado para contribuir e fornecer à equipe os dados de que ela precisa para dar o melhor de si neste fim de semana. Agradeço a toda a equipe pelo apoio constante".

Andy Cowell, chefe da equipe em Silverstone, disse: "Estamos muito felizes em dar a Felipe a oportunidade de pilotar o AMR25 no Bahrein. Ele tem sido parte integrante do programa de simuladores da nossa equipe no Campus de Tecnologia da AMR e constantemente nos fornece feedbacks valiosos que impulsionam o desenvolvimento do carro. Felipe é uma pessoa confiável e estamos confiantes de que ele fará um ótimo trabalho no TL1 e contribuirá para nossa preparação para o fim de semana da corrida".

A última vez que dois brasileiros estiveram na pista juntos foi em 2023, quando Drugovich assumiu o volante da Aston Martin e Pietro Fittipaldi estava na Haas, no TL1 de Abu Dhabi. Agora, Felipe dividirá a sessão com Gabriel Bortoleto, que segue na Sauber.

