F1: Verstappen escancara principal fraqueza da Red Bull em 2024

Neste fim de semana a Fórmula 1 corre na Itália e antes da prova em Monza, Max Verstappen não fez muito comentários sobre o que espera da corrida nem do desempenho da Red Bull, mas por outro lado, não fez questão de esconder o que vem atrapalhando as performances da equipe.

"Há coisas que queremos experimentar no carro, mas a pista é muito diferente. Precisamos monitorar bem a situação para tomar as decisões certas. No momento, estamos tentando várias coisas para melhorar equilíbrio do carro".

Ao ser questinado se o resultado da última semana foi um 'alarme', Verstappen minimizou: "Eu não diria que foi um alarme. Simplesmente não foi o melhor fim de semana para nós por diferentes razões. Não conseguimos fazer o carro funcionar como queríamos, por conta dos problemas de equilíbrio que tivemos".

"Ainda precisamos encontrar mais desempenho e melhor equilíbrio, porque ainda estamos reclamando dos mesmos problemas. Talvez tenhamos algumas dificuldades com a correlação, mas, no geral, acho que precisamos melhorar o equilíbrio e o comportamento do carro".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Erik Junius

Quando perguntado se os problemas de equilíbrio são causados pelas configurações ou pelo próprio carro, o holandês disse: "Acho que é principalmente o carro. Estamos apenas tentando limitar com as configurações."

"Entendemos onde precisamos melhorar. Não se trata do que vemos no túnel de vento ou do que vemos no CFD. Estou apenas tentando fazer o melhor que posso, tentando encontrar a melhor configuração possível para o carro, o que tem sido muito difícil de conseguir porque estamos um pouco limitados no que podemos fazer".

"Acho que nosso principal problema no momento, na maioria dos circuitos, é o equilíbrio", disse Verstappen quando solicitado a falar sobre a principal dificuldade. "É realmente um problema maior nos circuitos de rua. Não somos nem mesmo o carro mais rápido em uma pista normal no momento, então não espero que Singapura seja ótima de repente."

