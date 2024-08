O grupo de WhatsApp dos pilotos de Fórmula 1 se tornou um foco de debates acalorados na quinta-feira, em meio à frustração com as mudanças na pista de Monza. Quando a realidade das modificações feitas nas zebras do histórico autódromo italiano ficou clara, os pilotos de F1 concordaram entre si que os novos desenhos planos eram um retrocesso.

Mas talvez o que os tenha irritado ainda mais foi o fato de que eles, por meio da Associação de Pilotos (GPDA), não foram consultados previamente sobre o assunto e, portanto, não tiveram nenhuma participação no que foi feito.

Em vez disso, os chefes de Monza empurraram sozinhos as mudanças no local histórico, que parecem destinadas a alterar completamente a natureza do circuito - e não de uma forma que os pilotos considerem melhor.

O presidente da GPDA, Alex Wurz, confirmou que houve discussões no grupo de WhatsApp dos pilotos durante toda a quinta-feira sobre as mudanças, e uma crença generalizada de que grande parte do desafio de Monza havia desaparecido.

"Sim, debatemos as mudanças hoje em nosso grupo de bate-papo", disse Wurz ao Motorsport.com. "E, embora eu não tenha dirigido o novo layout da zebra em Monza, a antiga situação da zebra em curvas como a Ascari era um trabalho de precisão muito gratificante para os pilotos".

"Como projetista da pista, eu não teria aceitado dinheiro para mudar essas zebras. Eles não pareciam perigosos para mim e eram parte integrante do caráter da pista".

"Ok, é a mesma coisa para todo mundo, mas não é a primeira pista que perdeu a característica ao adotar as zebras padrão. O mesmo aconteceu no Brasil, que tinha seus próprios truques com as zebras", contou o presidente da GPDA.

O que os pilotos não gostam nas novas zebras

Embora as zebras altas em Monza tenham gerado algumas controvérsias e incidentes no passado, o consenso dos pilotos foi de que substituí-los por zebras mais planas não é uma boa medida.

Isso se deve ao fato de que as zebras anteriores tinham seu próprio caráter único, o que tornava a chicane Ascari, por exemplo, um desafio decente.

Wurz continuou: "É difícil explicar, mas a zebra única que Monza tinha significava que, com apenas alguns milímetros de diferença no posicionamento do carro, você tinha subviragem [saída de frente] ou sobreviragem[saída de traseira], porque a pequena depressão de drenagem de água agarrava o pneu dianteiro ou não".

"Como piloto, você brincava com isso, e foi muito legal acertar. A pista de Monza era adequada ao seu estilo, natureza e caráter único".

George Russell, piloto da Mercedes, disse: "As zebras em Ascari, antes, eram muito exclusivos de Monza".

"Você tinha uma espécie de ralo que descia cerca de 10 cm e depois voltava a subir, e era possível passar a roda interna por esses ralos. Isso sempre criava uma foto icônica. Você via os carros fazendo drift nas curvas com a roda interna mergulhando nesse dreno".

"Agora, eles são totalmente planos e darão aos pilotos a oportunidade de cortar a curva".

Falta de consulta

Além do fato de os pilotos não estarem satisfeitos com as mudanças, há também um certo desconforto com o fato de não ter havido nenhuma consulta a eles para que pudessem contribuir.

Russell achava que a falta de informações fornecidas aos pilotos desta vez era uma vergonha para todos na F1.

"Já falamos várias vezes no passado que os pilotos geralmente são os últimos a saber quando há mudanças na pista", disse o piloto britânico."Sinceramente, não sei quem toma essas decisões. Não acho que seja a FIA. Acho que são os próprios circuitos".

"Acho que temos de reconhecer que os circuitos são projetados para uma temporada inteira e para todos os tipos de categorias diferentes, mas sempre dissemos que é preciso preservar esses circuitos antigos com características incríveis".

Daniel Ricciardo acrescentou: "O circuito que eles nos consultaram, Montreal, foi ótimo. E todos nós fomos muito elogiosos depois de Montreal, porque eles fizeram o recapeamento e deixaram as zebras".

"Em Montreal, se eles colocassem zebras planas, garanto que nenhum de nós daria uma volta lá com o sorriso que normalmente daria. Então, isso realmente muda as coisas".

"Ainda parece que muita coisa está passando despercebida sem nenhuma de nossas opiniões. Não precisamos de uma palavra dominante, mas pelo menos nos deixe dar um feedback - e talvez economizemos dinheiro para eles".

Wurz disse que os pilotos sempre ficavam felizes em dar seu feedback sobre os projetos ou modificações dos circuitos. "A GPDA ficaria muito feliz em ouvir a FIA e os proprietários de pistas de F1 antes que as mudanças aconteçam"

"Nesse caso, poderíamos ter economizado patrimônio e dinheiro", conclui.

Reportagem adicional de Mark Mann-Bryans e Alex Kalinauckas

