A classificação para o GP da Bélgica colocou os pilotos da Fórmula 1 em condições mistas na pista, indo da chuva até ao seco na mesma sessão. Com isso, Max Versttapen se saiu melhor que os rivais e ficou com a pole da corrida deste domingo.

Contudo, por conta da punição devido à quinta troca da caixa de câmbio, o holandês perde cinco posições no grid e quem larga da primeira posição é Charles Leclerc.

Q1

Por conta das condições climáticas, a classificação foi adiada em 10 minutos. Em algumas partes da pista o traçado ainda estava úmido enquanto em outros, já tinha um rastro seco.

Quando os pilotos foram à pista, foi possível ver que ainda estava bem molhado com os jatos de spray bem altos. Quase todos os carros estavam em ação, menos Sargeant que seguiu nos boxes com o carro desmontado.

A primeira tomada de tempos teve Norris como o mais rápido, mas a medida que voltam iam sendo completadas, os tempos abaixavam. Na segunda tentativa, o britânico da McLaren perdeu o controle do carro, foi para brita, mas conseguiu segurar o carro sem acertar no muro.

Com menos de 10 minutos no cronômetro, os eliminados eram Magnussen, Hulkenberg, Bottas, Zhou e Sargeant. Na ponta de cima da tabela, a liderança ficou alternando entre Verstappen, Sainz e Pérez. Albon, Zhou, Sargenat, Ricciardo e Hulkenbeg foram os eliminados. Ricciardo por conta do limite de pista.

Q2

O primeiro tempo do Q2 veio com dez minutos restantes e com a pista já bem mais seca do que antes. Bottas chegou surpreendendo ao ser o primeiro a baixar o tempo para 1m57s. Logo na sequência, Verstappen e o restante do grid que disputava uma vaga no Q3 começou a virar na casa de 1m55s.

O piloto da Alfa Romeo foi o primeiro a encarar os pneus slicks sendo seguido por Norris e Russell - que viu a traseira 'sambar' logo na primeira curva. Três minutos no relógio e os eliminados provisoriamente eram: Sainz, Hamilton, Russell, Stroll e Norris.

Quase no fim do Q2, todos os pilotos estavam calçados com as gamas de faixa vermelha, por conta disso, Ocon perdeu a direção do carro, foi parar na brita, acertou a barreira de proteção e danificou a asa dianteira. Por conta da troca dos pneus, a classificação praticamente 'começou' de novo.

A decisão ficou para bandeira quadriculada, com todo mundo fazendo a última volta no último segundo. Com isso, os eliminados foram: Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas e Ocon. Verstappen correu um risco gigantesco, não conseguiu uma volta boa e passou em P10.

Q3

Mesmo com duas partes da classificação já tendo acontecido, a pista ainda tinha pontos específicos que estavam molhados. Norris passou por um deles logo na saída dos boxes e deu uma leve escorregada com o MCL60.

Na primeira rodada de tentativas para ficar com a pole, Leclerc fez o melhor tempo com 1m47s931, sendo 0s128 mais rápido que Verstappen. A pole ficou para os minutos finais, após a bandeira quadriculada ser agitada. No último momento, Verstappen foi o mais rápido e fez o melhor tempo.

Confira o grid completo