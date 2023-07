F1: Mercedes faz novas mudanças no sidepod na Bélgica

Após abandonar o conceito de zeropod no GP de Mônaco de Fórmula 1, a Mercedes segue otimizando seu desenvolvimento do sidepod e traz novidades nessa área para Spa-Francochamps. Nos documentos enviados para a FIA, algumas mudanças cruciais na parte técnica.

A mais visível, sim, é na área do sidepod, que tem sido o maior foco da equipe. Um dos geradores de vórtice, com estilo sobrancelha que ficava no topo da carenagem foi excluída dessa atualização, pois foi considerada como ruim para o fluxo de ar nessa região do carro.

Enquanto isso, a forma e o tamanho da entrada do sidepod foram revistos, com o design de caixa deixado de lado em favor de uma forma mais cilíndrica, o que também melhora o arrefecimento do motor.

As alterações têm claramente influência na passagem do fluxo de ar nesta parte do carro, com o undercut alterado de forma bastante significativa como consequência, o que tem um efeito indireto gerenciamento do rastro do pneu dianteiro.

Há também uma diferença considerável na parte traseira do sidepod, com uma curvatura mais profunda presente no lado que vai controlar como o fluxo de ar se comporta na parte traseira do carro. Esse design ajuda a melhorar o fluxo inicial para a parte traseira do carro, principalmente a asa traseira, que ganha força descendente e arrasto.

A seção da rampa descendente da superfície superior também parece ter uma queda mais abrupta em direção ao chão. Isso é percebido pela longarina de suporte do piso de metal, que agora cruza a parede externa da parte em rampa do sidepod, antes de se juntar com a tampa do motor.

Como esperado, dada a relação de desempenho entre os sidepods e o assoalho, também foram feitas alterações na borda do assoalho, o que diminui o arrasto aerodinâmico. Também terá menos downforce a asa traseira, com a base e os flaps redesenhados, encontrando algo que pode funcionar melhor no veloz circuito de Spa-Francochamps.

