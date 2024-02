E foi dada a largada! Nesta manhã, a Fórmula 1 deu o pontapé inicial de 2024 com a primeira sessão de pré-temporada no Bahrein. E tudo começou como 2023 acabou: Max Verstappen foi o mais rápido, botando impressionantes 0s7 de vantagem sobre Charles Leclerc em segundo.

Fernando Alonso foi o terceiro, com Oscar Piastri em quarto e Yuki Tsunoda completando o top 5.

A sessão foi iniciada às 10h, horário local, 04h em Brasília, com 10 pilotos escalados para a parte da manhã, com o regulamento permitindo apenas um carro por equipe na pista. Participaram desta etapa: Verstappen, George Russell, Leclerc, Piastri, Alonso, Esteban Ocon, Alex Albon, Tsunoda, Valtteri Bottas e Kevin Magnussen.

Assim que a pista foi liberada para as quatro primeiras horas de teste do dia, Russell e Alonso já saíram da garagem, seguidos das demais equipes. O foco das primeiras voltas foi a coleta de dados aerodinâmicos, com os carros equipados com os rakes (aqueles ‘varais’ de metal) e tinta flo-viz.

Russell foi o primeiro a completar uma volta rápida após 10 minutos de sessão com 01min37s432. Com a pista melhorando suas condições, os tempos de volta começaram a cair vertiginosamente. Porém, com as equipes divididas em seus programas de testes, não há como comparar os tempos de volta

A sessão teve apenas uma bandeira amarela, com pouco mais de 20 minutos ainda no cronômetro, após Albon ficar com sua Williams parada próximo da primeira curva.

No final, Verstappen liderou a sessão matutina com 01min32s548, 0s7 à frente de Leclerc, que ficou a pouco mais de 0s150 à frente de Alonso, com Piastri, Tsunoda, Russell, Bottas, Albon, Ocon e Magnussen completando a lista de pilotos que foram à pista.

Alonso foi o piloto que mais adquiriu quilometragem, com 77 voltas feitas, seguido das 68 de Alonso e as 66 de Verstappen e Magnussen.

Os pilotos voltam à pista logo mais, a partir das 09h, horário de Brasília, para a segunda sessão do dia, com mais quatro horas de atividades de pista. O Motorsport.com traz a cobertura completa da pré-temporada da F1.

E já anote aí! Assim que as atividades acabarem no Bahrein, a partir das 13h, estaremos ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da quarta-feira da pré-temporada. Não perca!

Pos Piloto Equipe Melhor Volta Diferença Voltas 1 Max Verstappen Red Bull 1:32.548 66 2 Charles Leclerc Ferrari 1:33.247 +0.699s 64 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.385 +0.837s 77 4 Oscar Piastri Mclaren 1:33.658 +1.110s 57 5 Yuki Tsunoda Rb 1:34.136 +1.588s 64 6 George Russell Mercedes 1:34.230 +1.682s 48 7 Valtteri Bottas Sauber 1:34.431 +1.883s 68 8 Alexander Albon Williams 1:34.587 +2.039s 40 9 Esteban Ocon Alpine 1:34.677 +2.129s 60 10 Kevin Magnussen Haas 1:35.692 +3.144s 66

