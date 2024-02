Nesta quarta-feira, a Fórmula 1 inicia sua pré-temporada 2024 com o primeiro dia de pista no Bahrein, onde os novos monopostos da categoria máxima do automobilismo serão testados entre quarta e sexta-feira.

Se a Red Bull se inspirou nas Mercedes de 2022 e 2023 no sidepod do RB20, as Flechas de Prata eliminaram 'de vez' o conceito minimalista na lateral de seu novo carro, o W15, enquanto a Ferrari 'bebeu da água' de vários adversários, incluindo ideias das marcas de Áustria e Alemanha.

Tendo isso em vista, o SF-24 gera otimismo na Itália, enquanto na Inglaterra as expectativas são altas com relação ao MCL38 da McLaren. E o AMR24 da Aston Martin, como se sairá? Essas são as principais interrogações dentro da pista, mas fora dela a F1 também deve estar bem agitada...

Neste sentido, todos os holofotes sobre Christian Horner, já que ainda não houve um desfecho da investigação contratada pela Red Bull em relação à suposta conduta inadequada do chefe 'contra' uma funcionária. E há muito mais em jogo em Sakhir, como mostra o Motorsport.com.

Legalidade da asa frontal da Mercedes

Controversa asa dianteira do Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

No lançamento do W15, as Flechas de Prata geraram polêmica por causa do design do bico dianteiro, conforme explicou o Motorsport.com. Agora, a reportagem apurou que equipes rivais já sondaram a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) quanto à legalidade da peça. As consultas, porém, podem virar protestos oficiais apenas no fim de semana do GP do Bahrein, cuja corrida é disputada em 2 de março, também no circuito de Sakhir. Afinal, a asa será usada?

'Zeropod da Red Bull'

Detalhe do sidepod do Red Bull RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

Se a Mercedes causou alarde na parte da frente de seu carro, o RB20 chamou atenção do meio para trás, especialmente por causa das mudanças na lateral, com claras inspirações no conceito 'zeropod' usado sem sucesso pela equipe anglo-germânica em 2022 e 2023. Será que a versão taurina, 'concebida' por Adrian Newey e companhia, vai dar certo? O próprio consultor do time anglo-austríaco, Helmut Marko, tem dúvida. E o plano é algo ainda mais ousado no GP do Japão.

Situação de Horner

Christian Horner e Mattia Binotto Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O chefe de equipe até deixou de protagonizar o noticiário da elite global do esporte a motor na data em que a Red Bull de 2024 foi lançada, mas, no dia seguinte, uma reportagem do jornal holandês De Telegraaf voltou a 'tirar a paz' de Horner. Agora, a revista germânica Auto Motor und Sport trata de possíveis substitutos de Christian, incluindo o ex-comandante de Maranello, Mattia Binotto. A ver os próximos capítulos, que devem vir à tona já nos testes desta semana no Oriente Médio.

Ferrari terá uma 'revolução que não se vê'?

Ferrari SF-24 mantém o design de suspensão traseira de 2023 Photo by: Ferrari

O SF-24 é o primeiro modelo 'parido' sob a chefia de Frédéric Vasseur, cuja aposta é em um menor desgaste de pneus para dar melhores possibilidades aos representantes ferraristas. Tendo isso em vista, os engenheiros de Maranello se inspiraram em conceitos da concorrência para aperfeiçoar a própria maquinaria, com Carlos Sainz admitindo elementos de Red Bull, Mercedes e até Aston Martin no carro de 2024 da Scuderia. O piloto, porém, ressalta que o DNA italiano está lá. Será revolucionário?

Futuro de Sainz, que deve se impor desde o teste para garantir seu futuro

Carlos Sainz e Lewis Hamilton Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O competidor é a 'bola da vez' do mercado da F1, já que foi preterido pela Ferrari para abrir vaga para Lewis Hamilton, cuja jornada nas Flechas de Prata chegará ao fim no encerramento do torneio de 2024. Assim, a categoria se questiona: para onde vai Sainz? Ele já foi especulado na Sauber / Stake, que se tornará Audi em 2026, mas não é descartado na vaga do próprio Hamilton na Mercedes. Outro assento associado a Carlos é o de Fernando Alonso, cujo contrato na Aston termina no fim de 2024.

O destino da Aston Martin

Aston Martin AMR23 vs. AMR24 Photo by: Aston Martin

Após começo de temporada avassalador em 2023, o time inglês 'estagnou' a partir do meio do campeonato e perdeu força contra Mercedes e Ferrari, sendo passada também pela McLaren no fim do ano. O AMR24 vai recolocar a escuderia britânica no páreo do pelotão que persegue a Red Bull? Com Alonso sendo ventilado como possível substituto de Lewis nas Flechas de Prata, é prudente que a equipe de Silverstone mostre um pacote promissor para manter o seu astro.

'Flerte' entre Alonso e Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Com a saída de Hamilton rumo à Ferrari em 2025, quem o substitui na marca alemã? O favorito é Andrea Kimi Antonelli, mas o jovem de só 17 anos fará sua primeira temporada na F2 em 2024, tendo 'pulado' a F3, e é possível que os resultados não cheguem imediatamente. Num cenário não tão ideal, então Fernando aparece como uma opção real para Toto Wolff. O chefe da Mercedes, aliás, foi visto recentemente com Flavio Briatore, manager de Alonso e seu ex-comandante na Renault, em Mônaco.

O impulso papaia na caça à Red Bull

Aperfeiçoamento no sidepod presente no McLaren MCL38 Photo by: McLaren

O time de Woking teve vida 'oposta' à da Aston em 2023, já que começou o ano muito mal e terminou a temporada em alta. Lando Norris foi o mais próximo de Max Verstappen na reta final do campeonato e Oscar Piastri venceu a sprint do Catar, mas será que o MCL38 dará a munição necessária à escuderia papaia em 2024? Para isso, os comandados de Andrea Stella apostam na continuidade do rumo de desenvolvimento que deu certo da Áustria-2023 em diante, com foco no sidepod e no assoalho.

Ex-AlphaTauri, RB tem legitimidade em xeque por semelhança com a 'RBR'

VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

O esquadrão que começou como Toro Rosso passa a ser Visa Cash App RB em 2024 e seu bólido deste ano, o VCARB 01, tem atraído olhares desconfiados dos adversários pela similaridade com máquinas antigas do time taurino principal, a Red Bull Racing. Caso a 'estrutura B' da marca de energéticos tenha bons resultados, o descontentamento rival pode se intensificar. Também dependerá da pilotagem de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo -- este, aliás, terá ano decisivo para 'roubar' a vaga de Sergio Pérez.

Opção da Red Bull Racing por Albon na vaga de 'Checo'

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Williams

Companheiro de Max Verstappen na RBR, Pérez tem contrato até o fim do ano e vê a 'sombra' de Ricciardo, mas parece que Alex Albon está mais perto de ficar com a vaga de Sergio. Entretanto, o competidor da Williams retornaria para a 'equipe A' da marca austríaca somente em 2026, para quando a escuderia do tricampeão mundial exerceria a opção de promover a volta de seu ex-piloto, que hoje é um dos nomes mais bem cotados do grid após dar a 'volta por cima' no time de Grove em 2022 e 2023.

