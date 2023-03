Carregar reprodutor de áudio

Sob um escaldante sol da tarde, o grid da Fórmula 1 pela primeira vez nesta sexta-feira para o primeiro treino livre para o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023. Na sessão, Max Verstappen foi o mais rápido, com meio segundo para Sergio Pérez em segundo e Fernando Alonso em terceiro.

Completaram o top 10: Lance Stroll, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon e Yuki Tsunoda.

Para 2023, o circuito de Jeddah trouxe algumas modificações no traçado e nas áreas de escape, visando aumentar a segurança da pista. Por isso, os pilotos não perderam tempo nos boxes, saindo rapidamente, mesmo com condições nada representativas em relação à classificação e corrida.

Após os 15 minutos iniciais de sessão, era Alonso quem liderava, com 01min31s262, de pneus macios. Em segundo, também com os compostos vermelhos, estava Pérez, enquanto Leclerc, Albon e Sainz completavam o top 5, os únicos a menos de 1s do espanhol. Hamilton era o sexto, com Russell em sétimo e Verstappen ainda não tinha tempo.

Quando a sessão chegava à metade, o top 3 era separado por menos de um décimo. Verstappen liderava com 01min30s484, apenas 0s015 à frente de Alonso, com Pérez em terceiro a 0s098, sendo os três de macios. Gasly e Ocon completavam o top 5, mas a mais de 1s4 de diferença com compostos médios.

Relembrando as edições anteriores, o tráfego se mostro um problema desde o começo da sessão, com vários pilotos reclamando sobre carros lentos na pista.

No final, deu Max Verstappen. O holandês terminou a sessão na ponta com 01min29s617, 0s483 à frente de Sergio Pérez em segundo. Fernando Alonso foi o terceiro, a 0s698.

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão acontece a partir das 14h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da segunda etapa da temporada 2023.

E anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades em Jeddah.

