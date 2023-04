Carregar reprodutor de áudio

O sábado da Fórmula 1 em Melbourne começou com o terceiro treino livre para o GP da Austrália. Mesmo sob a ameaça de chuva, a última sessão antes da classificação correu sem maiores problemas, terminando com Max Verstappen na ponta, seguido de Fernando Alonso.

Completaram o top 10: Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Zhou Guanyu. Charles Leclerc foi o 13º.

Com a chuva afetando o andamento do TL2, a última sessão de treinos livres ganhou uma importância maior para as equipes, com apenas uma hora restante para encontrar os ajustes ideais do carro.

Após os 15 minutos iniciais, sete pilotos ainda não tinham voltas marcadas. Com o melhor tempo do fim de semana até então, Sainz liderava com 01min18s127, 0s202 à frente de Alonso, com Leclerc, Verstappen e Stroll completando o top 5. Hamilton e Russell vinham na sequência enquanto Pérez ainda não havia saído dos boxes.

Na metade da sessão, uma rápida bandeira amarela no terceiro setor, causada por Magnussen, que errou o ponto de frenagem na curva 13, indo parar na grama.

Neste momento, Sainz seguia na ponta com 01min18s127, 0s202 à frente de Alonso, mas agora com Gasly em terceiro, enquanto Leclerc e o Ocon completavam o top 5. Verstappen era o sexto, enquanto Hamilton era P9, Russell P15 e Pérez P20.

Logo na sequência, um detrito na pista levou a direção de prova a acionar uma rápida bandeira vermelha.

A 15 minutos do fim, o tempo de Sainz seguia imbatível, mas agora com Hamilton em segundo a apenas 0s011, com Russell em terceiro, Alonso em quarto e Zhou em quinto, enquanto Leclerc era P9, Verstappen P11 Pérez P15.

No final, Max Verstappen foi o mais rápido, marcando o melhor tempo do fim de semana até aqui: 01min17s565, 0s162 à frente de Fernando Alonso em segundo.

Completaram o top 10: Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Zhou Guanyu. Charles Leclerc foi o 13º.

