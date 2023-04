F1: Gasly pede à Alpine mais tempo de adaptação ao carro

Carregar reprodutor de áudio

Estreando pela Alpine na temporada 2023 da Fórmula 1, Pierre Gasly pediu à equipe de Enstone mais tempo de adaptação para melhorar sua velocidade com o carro.

O piloto francês saiu do guarda-chuva da Red Bull pela primeira vez neste ano, trocando a AlphaTauri pela Alpine, no lugar de Fernando Alonso.

Em sua estreia, Gasly se classificou em último no grid para o GP do Bahrein após exceder os limites de pista, mas fez uma boa recuperação durante a prova para terminar em nono. Na Arábia Saudita, ele repetiu o resultado, ficando uma posição atrás do companheiro Esteban Ocon.

Otmar Szafnauer, chefe da Alpine revelou que Gasly pediu paciência no processo de compreensão do carro, dos ajustes e da equipe de engenharia.

"Ele é novato e isso leva tempo. Ele está gostando da equipe, do time de engenheiros e mecânicos e nós gostamos dele. Ele é rápido, mas leva tempo para entender tudo do carro, e ele ainda está se acostumando conosco".

"Eu falei com ele após a Arábia e ele me disse 'me dê algumas corridas a mais que eu consigo encontrar alguns décimos'".

Questionado sobre onde esse ganho viria, Szafnauer disse: "Acho que é uma compreensão geral de piloto e engenheiros para ajustar o carro de uma forma que ele goste".

O objetivo da Alpine para esta temporada era retomar a quarta posição no Mundial de Construtores, reduzindo a diferença para Red Bull, Mercedes e Ferrari. Para isso, a Alpine pretendia ter um salto de desenvolvimento do carro maior que o das rivais.

Mas, no momento, o time francês é o quinto na tabela com apenas oito pontos, 18 a menos que a Ferrari em quarto, perdendo terreno para a Aston Martin, a principal surpresa do ano.

"Não diria que estou feliz porque, obviamente, gostaria de estar lutando mais cima, e parece que no momento estamos distantes das quatro rivais", disse Gasly. "Temos o pelotão do meio um pouco atrás de nós, por mais que seja próximo, mas ainda estamos tentando nos aproximar dos times da frente".

"No geral, acho que é um começo decente. Mas, como uma equipe, queremos brigar por mais pontos. É apenas uma questão de tempo, até as novas peças do carro chegarem, e ainda há a questão de entendimento entre eu e a equipe, realmente compreender o que eu preciso do carro para extrair o máximo dele".

"Foram apenas duas provas e eu acho que foi decente. Mas, no geral, a performance não é tão boa quanto esperávamos. Vamos dar o nosso melhor para revertermos isso nas próximas corridas".

