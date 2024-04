Lewis Hamilton perdeu a unidade de potência que falhou no GP da Austrália de Fórmula 1, apurou o Motorsport.com, com a Mercedes descobrindo o que deu errado.

O heptacampeão mundial abandonou nos primeiros estágios da corrida em Albert Park depois que seu motor Mercedes desligou após sensores ao detectarem um problema não especificado.

A unidade de potência foi levada de volta às instalações em Brixworth para análise pós-corrida para entender o que aconteceu, sem nenhuma explicação óbvia disponível imediatamente e a equipe não tinha certeza se poderia ou não ser usá-la novamente.

Mas, antes do GP do Japão, a Mercedes descobriu que o problema era terminal, o que significa que o motor não pode ser trazido de volta ao conjunto de alocações que Hamilton tem disponível.

A Mercedes concluiu que o abandono foi causado por uma falha na parte inferior, que foi atribuída a um problema de processo de qualidade, e não a qualquer problema específico de design.

A perda de um dos quatro motores que Hamilton tem para a temporada em um estágio tão inicial torna provável que ele precise de uma unidade de potência extra e, portanto, uma punição no grid em algum momento mais tarde na temporada.

Parece que a falha foi única, com a análise dos outros motores do grupo atual para Hamilton e George Russell não mostrando nenhuma preocupação de haver o risco de uma repetição.

O abandono de Hamilton do GP da Austrália acumulou ainda mais sofrimento em um início de temporada conturbado para a Mercedes, que não deu o passo esperado de seu carro de 2024.

O novo W15 mostrou uma fraqueza particular nas curvas de alta velocidade, e a equipe está tentando melhorar o gerenciamento da temperatura dos pneus para extrair melhor desempenho do carro.

Apesar das primeiras corridas conturbadas, Hamilton permaneceu otimista sobre as capacidades que a Mercedes tinha para mudar a situação.

“Acho que é tudo uma questão de perspectiva”, disse ele. “Acho que para nós, claro, não começamos a temporada onde queríamos, mas temos um longo caminho a percorrer.

“Você viu no passado, no ano passado, por exemplo, como as coisas podem mudar em certas equipes – como a McLaren no ano passado, que começou atrás. Tudo pode acontecer no esporte.

“Acho que só precisamos entender o máximo que pudermos, aproveitarmos o máximo que pudermos dos dados, permanecermos positivos e trabalhar duro. E eu diria que não é como você cai, mas como você se levanta.

“Vamos continuar a perseguir e lutar e esperamos poder lutar na frente em algum momento.”

