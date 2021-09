Max Verstappen quase não acelerou sua Red Bull neste sábado em Sochi, local em que a Fórmula 1 realizada 15ª etapa do campeonato. O holandês vai largar a corrida de domingo na última posição e com a previsão do tempo indicando pista seca, contrastando com o que foi visto na Rússia hoje, não havia sentido dele ir à pista por muito tempo.

Após a sessão que teve Lando Norris na pole, Verstappen projetou a prova de amanhã, colocando fé em confusão na parte da frente do grid assim que as luzes vermelhas se apagarem.

“Tudo depende também da primeira volta ou de coisas que acontecem durante a corrida”, disse Verstappen. “Claro que vou tentar marcar pontos, mas preciso de um pouco de ajuda, é claro, com as coisas, digamos, um pouco erradas na frente. Mas vamos ver.”

O companheiro de Verstappen, Sergio Pérez, sairá apenas da nona posição, fazendo com que o piloto mexicano não consiga interferir na briga com Lewis Hamilton, principal rival de Max no campeonato. Quando indagado sobre a impossibilidade de grande ajuda de ‘Checo’, o holandês se esquivou.

“No final do dia, quando você começa de trás, você precisa fazer as coisas sozinho. Aconteça o que acontecer na frente, de qualquer maneira, não estou envolvido nisso. De qualquer forma, essa classificação foi bastante complicada, por isso, nunca é fácil tomar a decisão certa, como você pode ver com alguns pilotos.”

Verstappen também falou da possibilidade dos três primeiros colocado atrapalharem a vida de Hamilton na Rússia, mas ressaltou o que ele mesmo precisa fazer.

“Acho que eles [top-3] correrão o mais que podem, para tentar defender suas posições. Só tenho que me concentrar na minha própria corrida e tentar chegar à frente. Veremos então o que acontece.”

