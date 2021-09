F1: Bottas diz que espera por Hamilton custou chance de pole

Valtteri Bottas será apenas o sétimo no grid de largada do GP da Rússia de Fórmula 1 neste domingo. O finlandês costuma a se dar bem em Sochi e começou o fim de semana na frente, liderando os dois treinos livres na sexta-feira.

Já no classificatório, ele viu Lewis Hamilton à sua frente no Q1 e no Q2. O que ele e a Mercedes não esperavam era o rumo da segunda metade do Q3, com todos parando nos pits para a troca de pneus de pista seca.

Hamilton acabou batendo no muro na entrada do pitlane e teve que trocar o bico para voltar à pista e tentar desbancar aqueles que já conseguiam marcas melhores.

Mas, a espera pelos serviços no carro #44 acabaram atrasando os no #77, segundo o próprio Bottas.

“Eu podia sentir que os pneus não estavam na temperatura, e esse era o grande problema. E eu não podia realmente me apoiar no pneu.”

"Quando entramos [nos pits], era a primeira volta que eu comecei a pensar realmente que os slicks poderiam ser usados. Temos que revisar se a discussão deveria ter sido antes, mas era o que eu sentia.”

“Mas acho que o grande problema foi a espera no pitlane. Foi quando perdemos duas voltas em vez de uma, e isso nos custou muito."

E o finlandês disse de suas possibilidades de pole, caso seu companheiro não tivesse tido problemas.

"Acho que teríamos tido uma oportunidade. Na verdade, não vi qual era a diferença da última vez, mas com certeza teríamos as mesmas chances de estar na pole."

Mesmo apenas em sétimo amanhã, Bottas ainda acredita que tem uma chance de vencer a corrida.

“Eu quero vencer e quero chegar ao nosso quinto campeonato de construtores. Estamos ansiosos pela corrida com boas chances em termos de campeonato, podemos marcar muito mais pontos do que a Red Bull. Ainda poderei lutar pela vitória porque tive um bom ritmo, principalmente em pista seca, por isso pode ser uma corrida interessante.”

