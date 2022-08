F1 - Verstappen: mudanças em Spa tornarão largada mais cautelosa

Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão mundial da Fórmula 1, líder da temporada 2022 da categoria e piloto mais rápido da classificação para o GP da Bélgica neste sábado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, tem uma punição de grid por trocas de componentes de sua unidade de potência e largará apenas em 15º em Spa-Francorchamps, onde aposta em uma corrida de recuperação para subir ao pódio. Entretanto, ele prevê uma largada mais cautelosa na pista, após alterações no traçado belga.

Especialmente na famosa primeira curva do circuito, a La Source. Em 2022, a caixa de brita da área de escape substitui o antigo asfalto, no lado de fora da tangência à direita, como se vê no canto superior direito da foto do Motorsport.com abaixo.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Com uma 'barreira natural' no trecho, os pilotos devem ser mais conservadores, avalia Verstappen. "Você não quer parar lá!", brincou o holandês sobre a caixa de brita após a reta de largada/chegada.

"Não estamos no rali, então você tem que ficar longe daquilo. Na especificação antiga da pista, o pessoal simplesmente iria 'espalhar' (em direção à área de escape asfaltada) e depois voltar [ao traçado]. Claro, agora você não pode mais fazer isso.

Companheiro de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez, que larga em segundo atrás do pole position Carlos Sainz, espanhol da Ferrari, falou sobre o trecho seguinte à La Source em Spa-Francorchamps.

Após a primeira curva, os pilotos vão para a subida da sequência Eau Rouge/Raidillon. Na visão de Pérez, é melhor chegar naquele ponto atrás do carro à frente, de modo a pegar vácuo e fazer a ultrapassagem na parte alta que vem após as famosas curvas, que culminam em uma reta.

"Certamente você não quer estar na frente rumo à Eau Rouge se há um carro atrás, bem próximo. De todo modo, [o plano] é ter uma boa largada e tomar a liderança de Carlos logo cedo", completou Pérez. O GP da Bélgica está marcado para o próximo domingo, a partir das 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta e o Motorsport.com trará toda a repercussão no site, além de cobri-la em tempo real e debatê-la ao vivo no YouTube.

