Max Verstappen chega ao GP do México com 12 pontos de vantagem para Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos de Fórmula 1, com apenas cinco corridas pela frente. Mas, para o holandês, o aumento na vantagem não o fará mudar sua abordagem nas disputas roda a roda contra o rival.

Hamilton também acredita que a Red Bull será rápida no Autódromo Hermanos Rodríguez, já que a altitude e o ar rarefeito tradicionalmente favorecem as características do carro de Verstappen.

Até aqui, os dois acumulam duas batidas na temporada, em Silverstone e Monza, além de diversas disputas roda a roda. As comparações foram feitas aos incidentes entre Ayrton Senna e Alain Prost no auge da rivalidade, mas Verstappen defendeu que isso não é algo que passe pela sua cabeça.

"Não penso muito em lutas históricas entre dois pilotos, o que eles fizeram. Isso é o passado. Eu foco apenas no que faço na pista, tentando fazer o meu melhor. É assim que, no fim do dia, você conquista um campeonato. Você tem que pontuar o máximo possível e bater seu rival".

Questionado pelo Motorsport.com se ele mudaria sua abordagem ao batalhar contra Hamilton, tendo em mente a crescente vantagem na liderança, ele respondeu: "Na verdade, não".

"Minha abordagem será a mesma do ano todo. Sempre tento pontuar o máximo possível. Na pista, sempre tenho uma pilotagem dura, assim como a de Lewis e de todos, e claro, sempre tentamos manter a disputa limpa".

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Falando na quinta, Hamilton fez uma referência ao fato de que Verstappen luta pelo seu primeiro título na F1, quando questionado sobre a pressão envolvida na disputa. Mas o holandês sente que não tem problemas para se manter calmo e lidar com a intensidade da batalha.

"Eu gosto do que faço, então isso tira a pressão. Não é a primeira vez que estou em uma luta por um campeonato. Sim, a primeira na F1, mas não na vida. No fim do dia, isso não muda muito, porque você precisa vencer, e é isso que vinha fazendo no passado também. Então só preciso buscar o mesmo aqui".

"Como já disse em corridas anteriores, quando tenho um carro capaz de vencer, vencerei. Quando o carro não for capaz de vencer, não vencerei".

F1 2021: JOGO DE EQUIPE da Red Bull, VEREDITO de Marko, DESABAFO de Andretti e + do GP do México | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music