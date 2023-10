F1: Verstappen ‘passeia’ no México e iguala marca de Prost

O GP do México de Fórmula 1 viu mais uma vitória de Max Verstappen, a 51ª primeira de sua carreira. O holandês agora se iguala a Alain Prost em número de triunfos. Allém disso, ele quebrou seu recorde de êxitos em um mesmo ano, 16.

Lewis Hamilton superou as Ferraris durante a corrida e terminou na segunda colocação. Charles Leclerc foi o melhor da escuderia italiana, fechando o pódio.

A corrida foi marcada pelo acidente logo na largada, envolvendo Sergio Pérez, que acabou tocando em Charles Leclerc e abandonou.

A prova contou com uma bandeira vermelha, após forte batida de Kevin Magnussen, perto da metade da corrida.

A Corrida

Na largada, Leclerc, Verstappen e Pérez ficaram lado a lado na curva 1. O mexicano levou a pior, após toque com o piloto da Ferrari. O carro chegou a ficar no ar, mas seguiu na área de escape. Após conseguir levar aos boxes, o ainda vice-líder do campeonato abandonou.

Por conta dos detritos, o safety car virtual foi acionado, para limpeza da pista.

Nas 10 primeiras voltas, o cenário tinha a liderança tranquila de Verstappen, cerca de três segundos à frente de Leclerc, Sainz em terceiro e Hamilton que superou Ricciardo pela quarta colocação.

Verstappen foi o primeiro a parar nos boxes entre os ponteiros, na 20ª volta, com a Red Bull optando pelos pneus duros.

Hamilton e Mercedes fizeram o mesmo no 25º giro. Com isso, a dupla da Ferrari tinha mais tranquilidade no comando da corrida, com Leclerc na frente e Sainz em segundo, mas sem receber pressão de Hamilton.

Mesmo já tendo parado, Verstappen assumia a segunda posição com 29 voltas, após manobra sobre Sainz.

Com 32 voltas, Sainz fez seu pit stop, no que poderia ser sua única troca da corrida com a Ferrari optando pelo composto duro. O mesmo aconteceu com Leclerc no giro seguinte.

Após o ciclo de paradas, Verstappen era o líder, seguido de Leclerc, Hamilton, Sainz e Ricciardo.

Na 33ª terceira volta, Kevin Magnussen bateu forte na barreira de proteção da curva 9. O safety car entrou em cena, mas logo foi acionada a bandeira vermelha.

A relargada foi 'parada', com Verstappen e Leclerc de pneus duros, com Hamilton em terceiro de médios.

Mas a largada não viu alterações nas primeiras colocações, com Verstappen abrindo vantagem confortavelmente. Leclerc tentava segurar Hamilton, com pneus mais macios.

E ficou inevitável na 40ª volta, com Hamilton chegando a usar a grama para manobrar sobre Leclerc pelo segundo posto.

Na 48ª volta, Alonso abandonou com problemas em sua Aston Martin. Na sequência, Tsunoda tentou ultrapassar Piastri por fora, perdeu seu carro, tocou no australiano e rodou. O japonês conseguiu seguir.

Quem avançou bem durante a corrida foi Lando Norris, que superou em pouco tempo Piastri e Ricciardo, chegando à sexta posição, faltando 10 voltas.

Cinco voltas depois, foi a vez de George Russell ser 'vítima' do piloto da McLaren. Ao mesmo tempo, Bottas e Stroll se estranhavam, com o abandono do canadense após rodada.

Verstappen fechou a prova com tranquilidade, seguido de Hamilton e Leclerc.

A F1 volta no próximo fim de semana com o GP de São Paulo, em Interlagos.

Resultado

PÓDIO: Verstappen PASSEIA no México e Pérez PASSA VERGONHA EM CASA; a análise de RICO PENTEADO

