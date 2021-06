Max Verstappen pediu à Red Bull para que siga com o desenvolvimento e não arrisque perder a luta pelos títulos da Fórmula 1 em 2021 em vez de focar no carro do próximo ano, relembrando do erro estratégico feito pela BMW Sauber em 2008.

Naquele ano, a equipe suíça tinha um carro competitivo, e após conquistar sua primeira vitória no Canadá, Robert Kubica chegou a liderar o campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton.

Porém, devido à extensão nas mudanças do regulamento para o próximo ano, a BMW optou por mudar cedo o foco para 2009, acreditando que teria uma oportunidade maior de atingir o sucesso.

A forma da equipe foi caindo ao longo do resto de 2008 e Kubica acabou ficando de fora da luta pelo título após a penúltima etapa, deixando apenas Hamilton e Felipe Massa vivos para o GP do Brasil. Mas o carro de 2009 foi um desastre em termos de competitividade, e a BMW acabou saindo da F1 no final daquele ano.

Neste ano, todas as equipes vivem algo similar, tendo que ponderar a difícil decisão de quando mudar o foco para o projeto de 2022. Mas Verstappen deixou claro que a Red Bull não pode desistir tão cedo deste ano.

"Precisamos seguir dando o nosso melhor, temos que seguir trazendo novas peças ao carro", disse ao Motorsport.com. "Estou confiante que, se seguirmos assim, aprendendo com o que pode dar errado, direção de ajustes ou mais... podemos aprender sempre, certo?".

"Então se seguirmos ajustando e aprendendo com isso, e tenho certeza que podemos ter uma temporada muito forte".

Pedido para explicar melhor seu raciocínio sobre a continuidade do desenvolvimento, ele deixou claro que a equipe não pode garantir que ainda terá um pacote vencedor em 2022.

"Pra mim, enquanto temos uma chance grande de vencermos o campeonato, não podemos abandonar. Claro, é difícil de dizer, esse ano é complicado mas, no próximo ano, podemos vencer. Nunca se sabe. Mas se temos uma chance agora, temos que ir com tudo".

Lembrado do exemplo da BMW, ele disse: "É por isso que precisamos seguir. Acho que temos pessoas boas o suficiente para termos também um bom carro no próximo ano".

Robert Kubica, BMW Sauber F1.08 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen acredita que a equipe esteja operando em altíssimo nível nesta temporada.

"Ouvi outra equipe dizendo que cometemos mais erros. E, claramente, não acho que esse seja o caso. Claro, ninguém é perfeito. Todos cometem erros. Mas, até aqui, acho que tivemos o menor número de erros em meio a uma batalha apertada no campeonato".

"Então eu confio muito na equipe. Toda vez que entro no pit lane, sei que em 99,9% das vezes, terei uma ótima parada. E isso também é muito legal, entrar no pit lane assim, tendo tamanha confiança no pessoal".

Ele também elogiou a Honda pelo progresso feito neste ano, com a equipe dominando uma corrida onde a velocidade de reta é tão importante.

"Até aqui neste ano a Honda deu um bom passo adiante. Acho que estamos muito próximos na performance. De vez em quando é difícil de dizer, com as asas e mais. Mas, no geral, acho que estamos nos aproximando".

"Porque potência no motor não é tudo. São várias coisas diferentes em que você precisa ser bom, com o motor. Mas sim, estamos melhorando, o que é ótimo ver".

