Max Verstappen é um dos principais destaques da Fórmula 1, sendo considerado por muitos um dos ou até mesmo o melhor piloto do grid atual. E o holandês acredita que pode entrar performances "ainda melhor" com sua nova Red Bull, que deve lhe dar a chance de lutar pelo título em 2021.

Pela primeira vez nos oito anos da era dos motores turbo híbridos, a Mercedes não começou a campanha com o melhor pacote, com Verstappen e a Red Bull liderando a pré-temporada e as primeiras sessões no Bahrein.

Verstappen conquistou a pole para a GP, mas perdeu a vitória para Lewis Hamilton devido à estratégia agressiva da Mercedes, que colocou o heptacampeão à sua frente nas paradas, além da polêmica ultrapassagem por fora na curva quatro nas voltas finais.

Falando em uma entrevista ao Motorsport.com, Verstappen delineou suas expectativas em cima da nova situação da F1 e como estar na frente do grid pode ajudar em suas performances, em contraste com os cinco anos anteriores na Red Bull, onde se destacou em batalhas para superar as Mercedes.

"Acho que a partir do momento que você está nessa posição, tendo um carro para lutar pelo título, tudo se torna mais fácil", disse. "Claro, há uma pressão para conquistar o campeonato, porque você está lutando contra outras pessoas".

"Mas, no geral, acho que é uma situação bem melhor para se encontrar. Porque do outro modo você precisa tomar muitos riscos o tempo todo para tirar um bom resultado. Você tem que arriscar mais em uma volta em uma área na corrida. E, nisso, erros podem acontecer".

"Então, mal posso esperar e espero ter um carro que me coloque na luta pelo campeonato, porque acho que é aí que estarei ainda melhor, por ser mais legal e mais fácil de lidar".

A rápida ascensão de Verstappen pelas categorias juniores, chegando à F1 em 2015 com apenas 17 anos, significa que ele não possui títulos desses campeonato em suas mãos, mas o holandês foi bem-sucedido em seus anos no kart.

Mas Verstappen não vê isso como uma potencial fraqueza em sua luta pelo título em 2021, sentindo que pode usar a experiência acumulada desde o início de sua carreira no esporte.

"É muito diferente, estar em condições de lutar pelo título. Claro, nesse cenário, você não precisa vencer todas as batalhas ou corridas. Mas é algo natural".

"Isso não significa que porque eu não conquistei um título, que eu não entenda isso. Porque eu conquistei muitos títulos no kart, e é basicamente a mesma coisa: você escolhe suas batalhas".

"Eu só tive uma chance de lutar por um título na F3 [em 2014, quando foi terceiro na F3 Europeia, conquistada por Esteban Ocon] e, claro, isso não aconteceu".

