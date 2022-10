Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 vem brincando com a ideia de proibir as mantas de pneus desde que a mudança para rodas de 18 polegadas foi introduzida, com isso originalmente programado para 2021, antes da pandemia de COVID forçar o novo regulamento do carro ser adiado para 2022.

A série já havia optado por uma proibição completa do cobertor de pneus para 2021 em 2019, com a eliminação gradual dos aquecedores. Atualmente, as equipes têm permissão para uma temperatura máxima de 70º neste ano, abaixo dos 100º do ano passado, com esse nível máximo caindo para 50º em 2023 antes de uma proibição total em 2024.

No teste de pneus Pirelli de 2023 - na meia hora final do TL2 no GP dos EUA - as equipes correram para a configuração de 50 graus, com Max Verstappen alegando que “não foi agradável”. Questionado antes do GP do México deste fim de semana sobre o que ele pensa sobre a proibição da cobertura de pneus em 2024, o piloto da Red Bull espera que a mudança de regra cause caos na pista.

“Sim, não foi agradável”, disse o atual campeão mundial sobre o teste de pneus em Austin. Eu pilotei [pneus que foram aquecidos a] 50 graus, acho que foi, e já quase girei no pitlane.

“Claro que também tive o composto mais duro, mas acho que há muito mais do que isso. Se temos os cobertores de pneus de qualquer maneira, por que não os usamos ao máximo porque eles estão lá?

“Acho que vamos ter muitos acidentes. Isso eu já sei em comparação com o que temos no momento. Mas sim, é difícil. Além disso, a degradação de seus pneus será completamente diferente porque seus pneus estão muito frios. Você está escorregando muito nas primeiras voltas.

“A pressão dos seus pneus vai subir até o teto, então seus pneus vão se degradar muito mais. E no momento eu realmente não gosto, mas quero dizer, muitos pilotos dizem o mesmo e, claro, temos que encontrar uma solução para isso.

“Austin ainda é uma pista onde você pode facilmente trocar os pneus por causa das curvas de alta velocidade. Mas se você gosta de uma pista como um circuito de rua ou Mônaco, pode imaginá-lo em condições pela metade. Acho que vai demorar metade da corrida antes que você tenha a mesma temperatura em seus pneus.”

Um segundo teste de pneus Pirelli para 2023 acontecerá em um TL2 prolongado no México, e para Verstappen será “um bom show de drift”. O holandês também reagiu às sugestões de que proibir as mantas de pneus poderia tornar a estratégia de pitstop nas corridas mais poderosa, como é o caso das corridas de GT.

“Você tem muito menos potência [em um carro GT]”, acrescentou o piloto da Red Bull. “Acho que esses carros [de F1] também são muito pesados. Quer dizer, eu tentei e é realmente quase impossível de dirigir.

“E também dirijo no meu tempo privado. Eu dirijo um carro GT3 sem cobertores de pneus, mas esses carros são muito mais tolerantes e são muito mais fáceis de gerenciar do que esses carros de [F1], porque se você aumentar um pouco a potência, com a potência que você tem do motor, quero dizer, pode ser um grande, grande acidente.”

