Max Verstappen foi punido após utilizar palavrão na coletiva de quinta-feira do GP de Singapura. O piloto da Red Bull não ficou nada feliz com a sanção e decidiu tomar uma decisão drástica: comandar sua própria coletiva de imprensa na área externa de entrevistas do paddock, onde poderia falar o que quisesse.

O tricampeão foi punido a pagar serviço comunitário e, durante as entrevistas oficiais da Fórmula 1 deu apenas respostas curtas, no máximo, com uma frase. Naquele momento, ele declarou que só conversaria com os jornalistas "fora da sala".

"Acho isso ridículo, por que eu deveria dar respostas longas? Em vez disso, prefiro manter minha voz", disparou o piloto naquela etapa.

"Se você precisa de algumas respostas, podemos fazer as entrevistas em outro lugar".

Nos eventos após a corrida, o piloto holandês continuou seu protesto e, novamente, só deu respostas curtas de uma frase. Porém, ainda não tem certeza se manterá o comportamento para o GP dos Estados Unidos.

"Veremos como estaremos em Austin após o intervalo", disse Verstappen.

"Eu sempre serei eu mesmo, então não vou mudar minha postura ou a maneira como trabalho".

Vale ressaltar que o piloto foi defendido por Lewis Hamilton, Felipe Massa e outros companheiros de grid, que disseram que a decisão da FIA foi um pouco drástica demais.

