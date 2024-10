Daniel Ricciardo se aposentou da Fórmula 1 após mais de 10 anos de carreira, 257 largadas e 8 vitórias. Embora seu retorno após sua complicada passagem pela McLaren tenha revitalizado as esperanças de vê-lo pilotar como nos anos em que esteve na Red Bull, o final feliz infelizmente não se concretizou para o australiano.

Pelo contrário, o conto de fadas se transformou em uma tragédia, pois o piloto, já ciente de sua saída, não pôde se despedir do paddock em sua última corrida em Singapura, já que a RB só anunciou sua saída na semana seguinte. Várias figuras do paddock criticaram a Red Bull e sua equipe-irmã por não terem dado a Ricciardo a despedida que ele merecia.

Embora as razões por trás da substituição de Daniel Ricciardo por Liam Lawson pareçam justificadas, a separação não parece ser tão fácil de aceitar para ambos os lados. Christian Horner, chefe da Red Bull, respondeu "enormemente" quando perguntado se ele e a F1 sentiriam falta de Ricciardo.

Daniel Ricciardo é um produto da Red Bull Junior. Ele fez sua estreia na F 1 como piloto de testes na Toro Rosso antes de ser promovido à equipe em 2012, após um período na HRT. Dois anos depois, foi promovido à Red Bull, onde passou quatro anos, deixando uma marca inesquecível na equipe taurina, antes de se mudar para a Renault em 2019.

"Daniel é um personagem maravilhoso", continuou Horner no podcast F1 Nation. "Ele é um ser humano extraordinário. Ele ilumina uma sala quando entra, tem aquele sorriso contagiante. Nunca conseguimos fazer com que ele assinasse um contrato com uma marca de pasta de dente, mas nós realmente tentamos".

Daniel Ricciardo no pódio em sua primeira vitória na F1 em Montreal, em 2014. Foto de: Sutton Images

Após 100 corridas de GP pela Red Bull, qual foi a mais memorável? Olhando para trás, o dirigente britânico não conseguiu escolher: "Rapaz, ele teve algumas corridas brilhantes conosco. Sabe de uma coisa? Não vou citar uma, vou citar várias".

"Estou pensando em Mônaco [2018], quando o MGU-K [a parte elétrica] do bom e velho motor Renault falhou e perdeu cerca de 30% de sua potência, e ele só tinha o motor a combustão para enfrentar Sebastian Vettel [que estava na Ferrari]".

"[Isso aconteceu] depois de perder a corrida alguns anos antes, quando fizemos uma besteira porque não tínhamos os pneus certos prontos nos boxes para ele. Foi um momento incrível, e eu senti que o universo estava compensando isso ao dar a ele essa vitória".

"Se você olhar para trás, para a Hungria 2014 [a segunda vitória da carreira de Ricciardo]. Essa era a nossa maior preocupação quando ele chegou até nós, sabíamos que ele era rápido, mas nunca o tínhamos visto ultrapassar ninguém, então não sabíamos o quão bom piloto ele era. E assim que entrou em nosso carro, ele nunca parou de ultrapassar. Ele freava muito tarde."

"Aquela corrida de 2014 na Hungria, sua primeira vitória em Montreal [em 2014], a corrida que ele venceu na China em 2018 também. Ele era excepcional [na frenagem] e quando sua confiança estava no auge, para mim, em 2014, ele era o melhor piloto do grid. Esse foi seu auge".

O jornalista Tom Clarkson foi acompanhado pelo ex-piloto Damon Hill para entrevistar Horner nesse podcast. O campeão de 1996 também enfatizou o quanto Ricciardo deixou sua marca no esporte.

"Acho que ele levou a comemoração a outro nível na Fórmula 1", explicou Hill. "Quero dizer, quando eu estava correndo, os caras... o Nigel [Mansell] e empresas, eles pareciam infelizes no pódio. Depois veio o Michael [Schumacher] e ele começou a pular muito [no pódio]. Mas acho que Daniel levou a comemoração de uma vitória a outro nível. Acho que dá para ver por que ele era uma figura muito querida na equipe".

"Há muitas, muitas lembranças", concorda Horner. "Sabe, a coisa mais nojenta que ele já fez foi beber champanhe no sapato suado. Mas ele fez disso sua especialidade e conseguiu fazer com que algumas pessoas incríveis bebessem champanhe de seu sapato suado".

"Ele adorava o que fazia e se sentia muito honrado por ser um piloto de Fórmula 1 e por fazer algumas das coisas estúpidas que fazia, como pegar a câmera de um dos cinegrafistas da F1 e entrar na garagem da Mercedes com ela. Foi algo inédito. Estou surpreso que o Toto [Wolff] não o tenha expulsado imediatamente, pois ele deu um zoom nas coberturas de freio e em todas as coisas que nos interessavam."

"Ele se sente muito à vontade na frente da câmera. Ele é um artista e um showman natural. Com certeza ele voltará para a frente das câmeras em algum momento. E tenho certeza de que ele fará um documentário ou algo fascinante".

Max Verstappen e Daniel Ricciardo no palco diante dos fãs em 2017. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo era conhecido no paddock por seu bom humor e por seu ótimo relacionamento com a mídia. Ele era apreciado por muitos, como pode ser visto nas inúmeras mensagens de despedida postadas nas redes sociais por quase todos os pilotos do grid após o anúncio de sua saída.

Ele também era muito próximo de Max Verstappen, com quem dividiu a garagem da Red Bull de 2016 a 2018. O holandês foi um dos únicos pilotos a desafiar a sanção ao apoiar publicamente Ricciardo após o GP de Singapura.

"Acho que Max aprendeu muito com ele", diz Horner. "Porque quando Max chegou à equipe, ele era realmente o jovem lobo. Acho que [Ricciardo] teve uma grande influência sobre Max, ensinando-o a não levar a vida muito a sério e a aproveitar o momento".

Você nunca sabe realmente [o que pode acontecer]. Se Liam não fizer o trabalho, se Checo também não fizer o trabalho, sabemos do que Daniel é capaz.

Perguntado se lamentava ver as coisas terminarem dessa forma, Horner não escondeu sua decepção com o fato de suas esperanças de um dia ver Ricciardo em um carro da Red Bull não terem se concretizado. No entanto, ele explica que as portas da equipe austríaca sempre estarão abertas para o australiano.

"Sim, eu gostaria que ele tivesse usado [a oportunidade do assento na RB] como um trampolim para voltar para onde ele deveria terminar a história", explica. "Mas esse não foi o caso, e Daniel é honesto quanto a isso e sabe, no fundo, que fez o melhor que pôde. Ele teve uma ótima carreira. Ele teve uma ótima trajetória. Mas, infelizmente, o próximo capítulo não aconteceu".

"Mas espero que ele continue na F1. Deixamos bem claro que queríamos que ele ficasse como embaixador da equipe. E, é claro, você nunca sabe realmente [o que pode acontecer]. Se Liam não conseguir fazer o trabalho, se Checo também não conseguir fazer o trabalho, sabemos das capacidades de Daniel".

Reportagem adicional de Oleg Karpov

