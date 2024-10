F1: Webber explica por que Bearman deve ter problemas na Haas

Em 2024, ficou claro que a Haas conseguiu dar passos positivos para sair da luta pelas últimas posições, conseguindo avançar para o meio do grid e conquistar pontos importantes na temporada da Fórmula 1. Estando na sétima colocação e com força para subir para a sexta, o time traz um 'frescor', mas Mark Webber teme o que acontecerá em 2025.

A equipe americana terá uma nova dupla no próximo ano, Esteban Ocon, que deixa a Alpine, e Oliver Bearman, que sobe da Fórmula 2. Mas os 'louros' das mudanças ficam para Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, que tiveram um papel bem importante no processo.

Bearman teve a chance de competir em duas etapas neste ano, uma defendendo as cores da Ferrari e outra com a própria Haas. Com grandes esperanças para o futuro, Webber acredita que o britânico pode não receber os melhores conselhos na equipe.

"Bearman e Haas? Eu realmente não gosto dessa combinação. Digo isso no sentido de que você tem Eddie Jordan, Andrea Stella ou, digamos, Christian Horner e Toto Wolff. Eles são concorrentes. É disso que você precisa. Quando você está no seu primeiro ano na F1, é muito importante o tipo de equipe de gerenciamento que o cerca", disse ao podcast Formula for Success.

"Então, Bearman e Haas, espero que... Ele parece ser muito rápido. Ele foi bem na Arábia Saudita com a Ferrari e, obviamente, [Kimi] Antonelli está em uma boa posição com Toto. Mas ele ainda é jovem, então veremos. Não é uma escola para meninas. Eles tiram a máscara de oxigênio no topo do Everest para ver como você se sai".

Basicamente, o ex-piloto está um pouco cético sobre como será a primeira temporada de Bearman na Haas sob o comando do engenheiro que se tornou diretor de equipe Komacu, que só trabalhou com Hülkenberg e Magnussen nessa função, dois pilotos experientes.

Enquanto Webber tem suas dúvidas, Eddie Jordan está simplesmente encantado com o fato de que haverá pelo menos três novatos na equipe no próximo ano: Bearman, Antonelli e Jack Doohan, sem contar Liam Lawson, que já teve mais de uma corrida no cockpit da RB.

"Não é fantástico? Em vez de reclamar por não ter entrado, agora posso reclamar por não haver novas equipes", acrescentou Jordan.

Bagnaia DOMINA, mas Martín COMPENSA ERRO e BOTA PRESSÃO em Pecco antes de 'DECISÕES'! Acosta SOFRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Batalha até o fim? Pódio Cast analisa GP do Japão e reta final da temporada 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!