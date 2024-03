A Fórmula 1 decidiu nesta madrugada de sexta para sábado o grid de largada para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2024. E se tudo indicava que a Ferrari poderia 'roubar' a pole da Red Bull, no final deu Max Verstappen mais uma vez, tendo Carlos Sainz em segundo.

Completam o top 10 para a corrida deste domingo: Sergio Pérez, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Q1

Com um grid de apenas 19 carros, já que Logan Sargeant não disputa o restante do fim de semana após a Williams optar por dar o carro do americano a Alex Albon após sua batida nos treinos de sexta-feira, os pilotos foram rapidamente à pista para evitarem os problemas comuns de tráfego no TL1.

No final, Sainz foi o mais rápido com 01min16s731, tendo Pérez em segundo a 0s074 e Verstappen em terceiro a 0s088. Completaram o top 10: Leclerc, Alonso, Russell, Albon, Tsunoda, Piastri e Stroll;

Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 19º no grid de largada: Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Zhou Guanyu.

Q2

Nesta parte do quali, Sainz foi novamente o mais rápido com 1min16s189, 0s115 à frente de Leclerc, com Verstappen em terceiro, a 0s198. Completaram o top 10 de classificados para a disputa da pole: Piastri, Pérez, Alonso, Norris, Stroll, Tsunoda e Russell.

Foram eliminados, ficando nas posições de 11º a 15º no grid do domingo: Lewis Hamilton, Alex Albon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Esteban Ocon.

Q3

No final, a pole ficou com Max Verstappen com 01min15s915, tendo Carlos Sainz em segundo. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Fernando Alonso.

O grid da Fórmula 1 retorna à pista do Albert Park na madrugada de sábado para domingo para a disputa do GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2024. A largada está marcada para 01h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar a corrida, tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do GP. Não perca!

