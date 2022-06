F1: Verstappen teve falha em rádio no final do GP do Canadá

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen teve que se defender de Carlos Sainz pela vitória da Fórmula 1 no Canadá sem poder falar com a Red Bull depois que seu rádio falhou após o reinício nas últimas voltas.

Verstappen estava se aproximando de Sainz, depois de fazer seu segundo pit stop, quando o safety car foi acionado com 21 voltas para o final, depois que Yuki Tsunoda bateu na curva 1.

Isso significou que, depois que Sainz parou, ele surgiu logo atrás de Verstappen com pneus cinco voltas mais novos, dando a ele uma vantagem para o ataque final.

Depois que a corrida voltou a 16 voltas do final, Sainz rapidamente chegou ao alcance do DRS de Verstappen e acumulou pressão nos estágios finais, e começou a volta final apenas quatro décimos de segundo atrás da Red Bull.

Mas Verstappen conseguiu vencer a corrida por menos de um segundo, marcando sua sexta vitória na temporada e ampliando sua liderança no topo do campeonato de pilotos para 46 pontos.

Surgiu após a corrida que Verstappen havia sofrido uma falha de rádio pouco antes da corrida voltar a verde, o que significava que o pit wall da Red Bull não podia ouvi-lo no carro, embora ele ainda pudesse receber instruções do engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase.

“Não funcionou mais, decidiu parar”, disse Verstappen. “Não tenho ideia de quando parou, mas a certa altura, o GP me disse que não estava mais funcionando.

“Acho que deve ter funcionado antes, ou já não funcionou antes, o que provavelmente eles não se importaram. Contanto que eu possa ouvi-lo, isso é o mais importante.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, observou que o rádio ficou “muito silencioso” antes que a equipe percebesse que não podia ouvir Verstappen.

“Havia apenas tráfego de mão única de Lambiase para Max, apenas dando a ele as diferenças, mas nada vindo do carro”, disse Verstappen.

“Acontece que o rádio não estava funcionando, ou certamente ele podia nos ouvir, mas não podíamos ouvi-lo.”

Verstappen estava no controle da corrida nos estágios iniciais antes que a Red Bull optasse por chamá-lo nos pits após o safety car virtual, comprometendo-se com a estratégia de duas paradas.

Verstappen revelou que não tinha certeza se teria pego Sainz, que havia parado apenas uma vez e estava oito segundos à frente antes de parar em reação ao carro de segurança para o acidente de Tsunoda.

“Eu não tinha certeza se realmente teria diminuído essa diferença até o final da corrida”, disse Verstappen.

“Depois saiu o carro de segurança e também não fiquei muito feliz com isso, porque sabia que ele teria pneus novos atrás de mim, e já acho que com um pouco mais de ritmo comparado a mim, foi difícil defender.”

Mas Horner disse que “todas as métricas que temos mostram que ele teria pego e passado por Sainz a cerca de 10 voltas do final”.

“Nas últimas 15, 16 voltas, estávamos no máximo, indo ao limite, e eu sabia, é claro, que não poderia cometer um erro”, disse Verstappen sobre a cobrança tardia para manter Sainz à distância.

“Foi uma boa corrida. É sempre mais agradável poder acelerar um carro de F1 em vez de apenas economizar seus pneus”.

