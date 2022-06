Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso recebeu uma penalidade de cinco segundos por bloquear Valtteri Bottas no GP do Canadá de Fórmula 1, o que o fez cair de sétimo para o nono lugar.

Nos estágios finais da corrida, Alonso ficou atrás do companheiro de equipe Esteban Ocon em sétimo quando começou a sentir a pressão do piloto da Alfa Romeo.

Com pouco mais de uma volta para o final, Alonso se defendeu agressivamente contra o finlandês, ‘costurando’ na longa reta antes da chicane final, o que forçou Bottas a desistir de uma possível manobra.

Alonso conseguiu terminar em sétimo por apenas três décimos, mas após a corrida ele foi convocado pelos comissários da FIA para a mudança.

Os comissários julgaram que o espanhol "fez repetidas mudanças de direção" e, assim, forçou Bottas a tirar o pé, o que eles consideraram uma violação dos regulamentos, principalmente o artigo 2b) do Capítulo IV, Apêndice L do Código Desportivo Internacional da FIA.

Alonso, portanto, recebeu uma penalidade de cinco segundos, que o tira de sétimo para o nono lugar, atrás de Bottas e seu companheiro de equipe na Alfa Romeo, Zhou Guanyu.

O incidente não apenas custou a ele e a Alpine quatro pontos valiosos, mas também lhe rendeu um ponto de penalidade, elevando seu total nos últimos 12 meses para seis.

O veredito dos comissários dizia: "Entre as curvas 10 e 12, na penúltima volta da corrida, o carro #14 fez repetidas mudanças de direção para se defender do carro #77, que teve que levantar em um ponto e perdeu momentaneamente o impulso.

"Apesar de observar o argumento do piloto de que em nenhum momento houve qualquer ponto do carro #77 ao lado do carro #14, os comissários consideram que isso é uma violação clara do regulamento, um incidente semelhante na Austrália 2022."

