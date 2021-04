F1: Bottas "não conseguiu confiar na traseira" da Mercedes no Q3

Enquanto Lewis Hamilton conquistou a pole para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, Valtteri Bottas teve um Q3 bem mais complicado, terminando apenas na oitava posição. E, segundo o finlandês, isso se deu pelo fato de que ele "não conseguiu confiar na traseira" de sua Mercedes na etapa final da classificação.

Bottas liderou o TL1 e o TL2 ontem com a Mercedes, e disse que estava bem mais feliz com o W12 após sofrer com instabilidade na traseira ao longo da pré-temporada e do GP do Bahrein.

Mas o finlandês caiu para um desapontador oitavo lugar em Ímola neste sábado, ficando quase meio segundo atrás do companheiro de Mercedes na pole. Após a classificação, Bottas explicou que sentiu uma volta dos problemas de traseira do W12 no Q3, deixando-o impossibilitado de extrair toda a performance do carro.

"P8 não era o que esperava para hoje, especialmente com a boa sensação no começo da classificação. Na primeira saída do Q3, eu cheguei na curva dois e vi que a traseira do carro chicoteou e isso seguiu durante o primeiro setor. Perdi muito tempo".

"A mesma coisa aconteceu na segunda saída. O carro não estava bem. Não conseguia confiar na traseira do carro, foi algo que não havia sentido na classificação antes disso. Não sei o que aconteceu. É desapontador".

Mas, diferente do Bahrein, Bottas disse que o W12 estava sofrendo mais na entrada de curvas.

"Foi diferente. Agora é mais na entrada de curvas, algo que não tinha visto antes. Então precisamos olhar para tudo no carro".

O resultado deixou Bottas com uma luta em mãos para o domingo, em uma pista onde tradicionalmente é difícil de se ultrapassar. E isso deixa a Mercedes com a possibilidade de enfrentar estratégias diferentes da Red Bull para Sergio Pérez e Max Verstappen, algo que Hamilton está animado.

"É ótimo termos as duas Red Bulls aqui. Acho que isso tornará as estratégias mais complicadas e será um desafio amanhã, porque eles tem um ótimo ritmo de corrida. O ritmo deles na simulação de corrida ontem foi bom".

