O tetracampeão da Fórmula 1 Sebastian Vettel concordou com aqueles que o descrevem como um "hipócrita", já que ele não prestou muita atenção ao meio ambiente no passado. O alemão, que se aposentou em 2022, tem sido particularmente ativo no ambientalismo desde então.

No entanto, o envolvimento dele no automobilismo por muitos anos e suas frequentes viagens em jatos particulares devido à sua agenda de corridas levaram alguns a acusá-lo de hipocrisia.

"Tenho de aceitar essas críticas", Vettel afirmou. "Sim, se eu falo sobre ambientalismo e, ao mesmo tempo, deixo um impacto ecológico [negativo] tão grande, então sou o maior hipócrita do mundo".

Relembrando seus muitos anos de corridas ao redor do mundo e voos frequentes, o ex-Red Bull acrescentou: "Viajei pelo mundo por muitos anos e, na maioria das vezes, voei na classe executiva ou na primeira classe, não na classe econômica".

"Mas devo me sentir mal por isso? Não podemos resolver esse problema nos sentindo culpados. Em vez disso, precisamos reconhecer o problema e buscar soluções".

O tetracampeão disse que o mundo moderno é cheio de contradições e que muitas pessoas estão divididas entre a responsabilidade ambiental e o prazer pessoal: "Todos nós somos hipócritas em algum momento, porque às vezes gostamos de certas coisas mesmo sabendo que elas são ruins".

"Por exemplo, precisamos mesmo ir à Tailândia nas férias? Não, não precisamos. Mas lá é incrivelmente bonito. A solução não é proibir as viagens, mas torná-las sustentáveis por meio de desenvolvimentos tecnológicos".

Sebastian Vettel e Mick Schumacher na Corrida dos Campeões 2025 Foto: Corrida dos Campeões

Ducati MUDA DE IDEIA COM MOTORES! Diogo Moreira MAIS PERTO DA PRAMAC YAMAHA... Adeus da KTM em 2027?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST celebra 1 ano e faz prévia do GP da Argentina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!