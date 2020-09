O 1000º GP da Ferrari na Fórmula 1 parecia reservar um desastre para a equipe, devido à performance nos treinos e falta de ritmo do carro em Mugello, circuito de alta. Porém, o dia terminou com uma pequena soma de pontos, graças ao oitavo lugar de Charles Leclerc e décimo de Sebastian Vettel.

Os pilotos da Scuderia, especialmente o tetracampeão Vettel, se beneficiaram de vários acidentes na corrida de Mugello, embora o alemão quase tenha abandonado quando danificou sua asa dianteira no início ao tocar a McLaren de Carlos Sainz.

No entanto, Seb considerou que as duas bandeiras vermelhas e suas relargadas não foram uma coisa positiva.

"Não me lembro de ter feito tantas largadas, costumamos fazer uma", disse Vettel, que discordou da regra. Segundo ele, isso coloca alguns pilotos em maior desvantagem diante da sujeira na pista.

"Devo dizer que não sou um grande fã desta regra, porque se você estiver do lado limpo da pista você tem uma grande vantagem em relação ao piloto que estiver do lado sujo."

"Em Monza vimos que no meio da corrida havia muita sujeira fora do traçado ideal, por isso não acho que seja justo."

Vettel indicou que a Fórmula 1 deve prestar atenção em equilibrar o pelotão em condições normais de corrida, em vez de olhar para o show com as relargadas após a paralisação.

"Acho que devemos nos concentrar em criar carros que possam ultrapassar e não em fazer uma loteria."

Os incidentes deixaram de fora carros que foram mais rápidos que a Ferrari do alemão no treino classificatório, como os de Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon e Lance Stroll, mas ele diz que isso não o afetou.

“Não fez grande diferença para nós. Lutamos muito e tentamos de tudo para somar pontos. Tivemos um final disputado com Kimi, mas fizemos tudo o que podíamos. "

“Não fomos rápidos o suficiente. Há mais de uma razão pela qual sabemos que nosso carro não é rápido o bastante, mas hoje acho que esperaríamos ter um ritmo de corrida melhor, então temos que analisar.”

