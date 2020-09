Na última quinta-feira, a Racing Point confirmou a contratação de Sebastian Vettel para disputar a temporada 2021 da Fórmula 1, quando a equipe passará a ser Aston Martin. E para Toto Wolff, chefe da Mercedes e acionista da montadora britânica, a contratação do tetracampeão é essencial para ajudar a equipe a buscar um importante passo adiante.

Wolff é um amigo próximo de Lawrence Stroll, dono da Racing Point e presidente-executivo da Aston, além da Mercedes ser a fornecedora de motores e câmbio para a equipe britânica.

"Eu tenho ações da Aston Martin, então, vendo por esse lado, é ótimo", disse à Sky Sports F1. "O mercado alemão é o segundo mais importante. Eu acho que é ótimo para a F1 que Seb fique, ele é o segundo piloto mais bem sucedido da década e é importante para a F1 que um piloto do nível de Sebastian, que ainda está em seu auge, não saia do Mundial".

"De outra perspectiva, ele vai trazer uma quantidade incrível de conhecimento à Aston Martin, junto de Lance [Stroll], que está melhorando e tem um bom momento. O conhecimento que Sebastian traz ajuda todos a progredirem, e acho que essa será sua principal contribuição".

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que ficou feliz ao ver que Vettel encontrou uma vaga para 2021, e sugeriu que, ao tomar uma decisão cedo em relação à contratação de Carlos Sainz, a equipe italiana ajudou o alemão a ter uma melhor chance de fechar um novo contrato.

"Não acho que é uma surpresa. Estamos felizes por essa conclusão. Acho que o fato de termos dito a ele bem cedo o que iríamos fazer para o próximo ano deu a ele todas as chances de encontrar uma nova vaga. Então fico muito feliz por ele".

"Como piloto, acho que é ótimo para a F1 que Seb seguirá no grid em 2021 porque ele segue sendo um tetracampeão mundial e acredito que ele é um piloto fantástico".

"Se ele vai se dar bem na Aston Martin ou na Racing Point? Acredito que sim, espero que sim. Acho que teremos condições de desafiá-los no próximo ano e, com sorte, terminaremos na frente".

