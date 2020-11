F1: Vettel define Hamilton como o melhor piloto da era atual

Sebastian Vettel travou muitas batalhas na pista com Lewis Hamilton nos últimos anos, especialmente em 2017 e 2018, onde brigaram pelo título durante grande parte das temporadas. Hoje, no GP da Turquia, os dois saíram felizes. O tetracampeão mundial subiu ao pódio pela primeira vez em um ano conturbado da Ferrari e o britânico, agora hepta, conquistou o título de 2020.

Se os dois foram rivais no asfalto, pode-se dizer que há uma relação amistosa fora dele, ambos elogiam um ao outro com frequência e após a corrida não foi diferente, Vettel disse que Hamilton "tirou mais uma vez um coelho da cartola em uma corrida muito difícil de se manter na pista" e exaltou o talento do piloto da Mercedes como o melhor de seu tempo.

“Eu disse [ao cumprimentar o britânico após a corrida] que hoje é um dia muito especial para nós. Estamos vendo a história sendo escrita. Ele é o melhor da nossa era, isso não há dúvidas", disse o alemão. “Acredito que cada época tem seu piloto e Lewis é, certamente, o maior da nossa. Para mim, Michael [Schumacher] sempre será o maior, de um ponto de vista emocional, mas não há dúvidas de que Hamilton tem mais números. Ele tem a mesma quantidade de títulos, venceu mais, fez muito mais poles. Ele já fez tudo que alguém poderia esperar”

Para Vettel, é difícil comparar pilotos de diferentes eras no automobilismo: "Como você compara Fangio e Moss com os da nossa geração? Não tem como. Talvez a gente se desse mal naquela época, teríamos medo com aqueles carros, ou eles poderiam ser inúteis na nossa porque nossos veículos são rápidos demais, não sei".

Com o título da temporada, Lewis Hamilton igualou o número de títulos de Michael Schumacher, cada um tem sete conquistas. Só nesse ano, o britânico quebrou o recorde de vitórias e pódios do alemão, mas ainda não tem sua renovação com a Mercedes definida para tentar o oitavo campeonato em 2021 e superar mais este recorde.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton dá show para vencer na Turquia e conquista heptacampeonato; veja debate sobre GP

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?