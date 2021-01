Vettel acredita que não precisa entender as razões que levaram a Ferrari em optar por Carlos Sainz Jr para sua vaga em 2021.

"Não preciso entender a decisão da Ferrari, isso não muda nada para mim. Aceito totalmente sua decisão e quando Mattia Binotto me ligou, foi claro. Não tentei convencê-lo a continuar comigo", explicou Vettel em declarações à revista Racer.

“Acho - e muito - que quando uma porta se fecha, outra se abre e fiquei pensando um pouco em qual porta abrir. Isso não quer dizer que tivesse ofertas de todas as equipes, mas que queria saber bem o que fazer, se queria continuar na Fórmula 1 ou não. Finalmente, tomei uma decisão e abri uma nova porta com a Aston Martin", completou.

No final, sua decisão foi continuar na Fórmula 1 e ele seguirá como piloto da Aston Martin, mas descarta continuar competindo na categoria aos 40 anos.

“Não me vejo na Fórmula 1 aos 40 anos. Terei mais dois anos, mas não me vejo por mais dez anos aqui. Vendo tudo o que conquistei neste esporte, tive que pensar por muito tempo o que queria e todos vocês sabem a decisão final. Vamos ver no que dá”, disse.

Por fim, o tetracampeão reconhece que não vai se arrepender para o resto da vida por não ter sido campeão mundial com a Ferrari. O alemão saiu com um grande aprendizado e acredita que esses seis anos vestindo vermelho virão a calhar para os próximos anos com o verde da Aston Martin.

“Ganhar o título com a Ferrari seria importante, mas tenho certeza de que não vou me arrepender pelo o resto da vida de não ter ganhado. Tudo acontece por alguma razão e sinto que nesses últimos seis anos aprendi muito. Vai me ajudar durante o resto da minha carreira na Fórmula 1 e também fora dela”, concluiu.

