F1: Acerto de Sainz com Ferrari deixou Giovinazzi "magoado"

Antonio Giovinazzi reconheceu que não gostou nada de a Ferrari ter optado em chamar Carlos Sainz como substituto de Sebastian Vettel na temporada de 2021 da Fórmula 1. O italiano acreditava que teria uma oportunidade na escuderia de Maranello, mas a equipe preferiu um piloto estrangeiro.

Giovinazzi, apesar de ser titular da Alfa Romeo, é piloto reserva da Ferrari e suas ligações com a Scuderia continuam muito próximas. Diante dessa situação, esperava ser o escolhido para substituir Vettel em 2021, mas não foi assim que aconteceu. Ele acredita a equipe italiana pensou que ainda não era o momento certo para promovê-lo.

“É óbvio que não aceitei bem a decisão da Ferrari. Ainda faço parte da equipe e pensei que teria a chance de correr com eles em 2021. Talvez não fosse o momento certo para mim”, disse Giovinazzi em entrevista ao a revista italiana Autosprint.

No entanto, Giovinazzi deixou claro que a assinatura com Sainz não vai arruinar seu sonho de no futuro ser um piloto oficial da Ferrari. A Scuderia contratou recentemente dois jovens talentos como Sainz e Leclerc. No entanto, Giovinazzi ainda acredita que a oportunidade pode chegar. O italiano garante que vai trabalhar muito em 2021 para ganhar a confiança da equipe.

“O fato de eles terem escolhido Sainz não significa que não poderei ter aquele assento no futuro. Ser piloto oficial da Ferrari sempre foi e será meu sonho. Ninguém me deu nada na minha carreira esportiva, sempre tive que lutar muito para ganhar e manter minhas vagas”, concluiu.

