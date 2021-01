Trocar de Racing Point para Aston Martin não é algo que acontece a toque de caixa. Ao adquirir a identidade da montadora, a equipe britânica de Fórmula 1 muda de dimensão. E o discurso de Lawrence Stroll para essa nova fase é inequívoco: ele quer que a equipe pensa e aja como uma campeã do mundo, não só na pista como também em sua forma de se comunicar.

O empresário não está economizando nos meios concedidos à equipe para atingir seus objetivos. A entrada na 'era Aston Martin' foi realizada em primeiro de janeiro e, mesmo antes, vários projetos já estavam em andamento, incluindo a construção de uma nova fábrica, que deve entrar em operação no meio de 2022.

Esses pontos, porém, não são os únicos a receberem grande atenção. Sob a liderança de Lawrence Stroll, nada tem sido deixado ao acaso e o canadense sabe a importância da boa utilização das ferramentas de comunicação. Sua ambição? Que os entusiastas se sintam envolvidos na história que a marca que escrever na F1.

"Quero que eles saibam que queremos que eles estejam no centro desta equipe e de nossa aventura", disse. "Pode parecer clichê, mas posso garantir que essa é uma ambição séria, que está no centro de um grande trabalho nos últimos doze meses. Investimos em tudo o que fazemos, especialmente em áreas como as redes sociais para contar essa história maravilhosa".

"Queremos que seja uma equipe para todos, que vá além do esporte, e que se lembre dos fãs leais que nos apoiaram até onde chegamos hoje. Para chegar a isso, precisamos pensar fora da caixa, espero que todos nos vejam fazendo isso com uma identidade nova e moderna".

A prova do investimento de Stroll com o projeto da Aston Martin na Fórmula 1 é a redução na escala de presença em outros campeonatos do mundo do esporte a motor. Para ele, a F1 hoje é "simplesmente onde a Aston Martin deve estar".

"É uma marca que acumula um enorme sucesso no mais alto nível do automobilismo mundial, como nas 24 Horas de Le Mans, e agora temos a oportunidade de escrever uma nova página da história. É uma perspectiva extremamente interessante para todos os amantes da marca Aston Martin, para os fãs da Fórmula 1, e para o esporte em si".

"O retorno da Aston Martin à Fórmula 1 após mais de 60 anos é um marco histórico para o esporte. Essa é a arena onde as principais montadoras do mundo competiram e obtiveram sucesso, então é um desafio animador para todos os envolvidos. Queremos colocar essa marca histórica entre elas".

"Seja com resultados nas pistas, expandindo nossa presença em plataformas emergentes como o eSports, ou com ativações excitantes, queremos que as pessoas nos percebam".

"A Fórmula 1 ainda é a vitrine perfeita para a Aston Martin como uma marca que produz carros maravilhosos. Há ainda muita coisa importante para se falar na Fórmula 1 sobre carros de ruas, e vamos ver a transferência de tecnologia e inovação das pistas para as ruas".

"Vamos demonstrar essas ligações entre a Fórmula 1 e os carros de rua, especialmente com nossos modelos com motores centrais que serão lançados no futuro".

