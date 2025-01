Lewis Hamilton correrá pela Ferrari na temporada de 2025 da Fórmula 1, com Riccardo Adami assumindo o cargo de engenheiro de corrida. Os dois já estão se conhecendo e organizando as coisas da melhor maneira possível para a nova temporada.

O jornal esportivo italiano Corriere dello Sport revelou a conversa telefônica de Hamilton com Vettel. O tetracampeão pela Red Bull trabalhou com Adami por muito tempo durante seus anos na Ferrari e construiu uma forte relação de trabalho com ele.

Para saber mais sobre as habilidades e o estilo de trabalho de Adami, Hamilton ligou para Vettel e perguntou sobre Adami. O piloto alemão supostamente deu ao heptacampeão referências "positivas" sobre o engenheiro.

Riccardo Adami nasceu em 27 de novembro de 1973 em Concesio, Brescia. Ele começou sua carreira na Fórmula 1 com a Minardi em 2002 e foi promovido a engenheiro de pista três anos depois.

Ele continuou nessa função quando a Minardi se tornou a Toro Rosso, trabalhando com nomes como Vitantonio Liuzzi, Sebastian Vettel, Sebastien Buemi e Daniel Ricciardo.

Em 2015, Adami entrou para a Ferrari, tornando-se engenheiro de pista de Sebastian Vettel e trabalhando com Carlos Sainz a partir de 2021.

Lewis Hamilton trabalhou apenas com dois engenheiros de pista desde o início de sua carreira na Fórmula 1 em 2007.

Começando com Phil Phew na McLaren, Hamilton passou 12 temporadas com Peter Bonnington (Bono) durante seus anos na Mercedes.

A colaboração de Hamilton e Bono foi uma das relações mais longas e bem-sucedidas da história da Fórmula 1.

Riccardo Adami, engenheiro da Ferrari Foto: Ferrari

