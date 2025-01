Na manhã desta quarta-feira (22), Lewis Hamilton estreou como piloto oficial da Ferrari,em uma sessão de testes na pista de Fiorano. O heptacampeão da Fórmula 1 fez cerca de 30 voltas com o SF-23 no circuito da Scuderia, a partir das 9h16 locais.

Hamilton, depois de trocar de roupa na estrutura adjacente à pista - uma das casas que pertenceram a Enzo Ferrari - chegou ao pequeno box da pista e subiu a bordo de sua primeira Ferrari de Fórmula 1, uma SF-23 que tem o mérito de ter vencido a única corrida que não foi parar nas mãos da Red Bull em 2023 (Carlos Sainz venceu em Singapura).

Às 9h16, Lewis, usando seu novo capacete amarelo, fez sua primeira entrada na pista no SF-23 equipado com o número 44 no bico do carro e no capô e com pneus Pirelli de chuva, conforme exigido pelos regulamentos para esses eventos, para fazer a volta de instalação. Uma volta muito lenta, feita para verificar se todos os sistemas da equipe italiana estavam funcionando corretamente.

Nesse ponto, devido ao ritmo contido, Hamilton aproveitou a oportunidade para cumprimentar a multidão que se aglomerou no grid de Fiorano para testemunhar sua estreia e retornou aos boxes.

Alguns minutos depois, a Ferrari deu a Lewis dois stints de 10 voltas. A primeira, às 9h51, ainda com os pneus totalmente molhados e alternando voltas lentas com voltas mais rápidas. Entre elas, algumas largadas de treino e um burnout (fazer o pneu esfumaçar parado) no lado oposto da reta dos boxes.

A segunda corrida completa ocorreu cerca de meia hora depois, às 10h28, com Lewis usando pneus duros de demonstração. A pista de Fiorano, que ficou úmida por causa da neblina no início e da chuva depois, era traiçoeira e fez com que Lewis ficasse mais lento, especialmente na Curva 1, na Curva 5 e na curva fechada após a descida da ponte.

Na última tentativa de 10 voltas, a que acabamos de descrever, Hamilton foi o autor de uma longa tentativa e, em seguida, terminou com outra corrida na largada antes de ir para os boxes.

A última saída do heptacampeão aconteceu às 11h07, novamente com os pneus duros. O último pacote de voltas foi mais curto do que os anteriores, 5 voltas em vez de 10, no qual ele travou os pneus no hairpin e terminou seu teste com uma largada de treino.

Nesse ponto, depois de cerca de 30 voltas e um total de 90 quilômetros em Fiorano, a estreia de Hamilton com a Ferrari chegou ao fim, pois a chuva se tornou a protagonista. Primeiro, uma chuva torrencial que chegou logo após a última tentativa e, em seguida, uma chuva muito mais forte por volta do meio-dia, levou à interrupção do treino.

Isso permitirá que a Ferrari prepare a SF-23 para Charles Leclerc. O monegasco tomará o lugar de Hamilton e pilotará esta tarde para voltar a se familiarizar com um carro de Fórmula 1 que não pilota há várias semanas.

O ex-piloto da Mercedes, no entanto, fez um gesto simpático para com aqueles que foram assistir à sua estreia: foi até as redes da pista para cumprimentar o público, que retribuiu com cânticos no estádio. Um amor que floresceu em pouco tempo para um piloto que, até poucos meses atrás, era o rival da Ferrari desde 2007.

Para Hamilton, portanto, uma estreia molhada ficou ainda mais impressionante com a neblina e o nevoeiro de Modena. Ele, assim como a Ferrari e os tifosi, espera que a largada molhada também seja, como se diz nesses casos, um sinal de sorte.

